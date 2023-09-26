Російська ІПСО чи сумна тенденція? Відомий мандрівник переплив Дністер і втік у Молдову, ставши кумиром ухилянтів

В коментарях до допису чимало схвальних відгуків на "інструкцію" для втікачів

Поки уряд працює над новими способами примусового повернення ухилянтів від війни на Батьківщину, у небажаючих воювати з'являються нові "кумири". Так, протягом останньої доби українці активно обговорюють допис киянина Андрія Сапунова, який у деталях розповів про втечу з України. За словами чоловіка, він незаконно перетнув кордон, перепливши Дністер, і наразі переховується від мобілізації у Молдові.

"Телеграф" з'ясовував, як сталося, що ухилення від головного громадянського обов'язку на другому році війни сприймається частиною суспільства як подвиг. Наскільки складною є ситуація з нелегальним перетином кордону українцями і чи можливо з цим боротися.

Російські ІПСО "відпочивають"

Як з'ясувалося, Андрій Сапунов – відомий український мандрівник та письменник. За результатами своїх подорожей він видав 10 книжок та путівників. Останнім часом блогер активно публікував і коментував скандальні випадки свавілля в українських ТЦК, а тепер на своїй сторінці у Facebook оформив розповідь про втечу з Батьківщини у вигляді інтерв'ю.

В ньому ухилянт детально "відповідав на запитання" про свій шлях до кордону з Молдовою, давав "корисні поради" щодо способу перетину Дністра і критикував тих, хто обіцяє організувати незаконний виїзд військовозобов'язаних з України за гроші. За словами чоловіка, вони просто "наживаються на чужому горі", не даючи жодних гарантій результату за чималі кошти.

Свій вчинок киянин пояснив тим, що не хоче жити в умовах т.зв. "безумства, яке відбувається на території України".

"Літо нинішнього року остаточно переконало, що військові дії — на жаль, надовго, на роки. А жити все своє життя в умовах воєнного стану, обстрілів, комендантської години та надзвичайної нервозності людей, яка перевершує всі розумні межі – це дуже сильно діє на психіку. У такій обстановці довго жити дуже важко, відверто кажучи. Так і дозріло рішення йти з України. І, напевно, на дуже тривалий час, на роки", – бідкається Сапунов.

Хоч як дивно, спочатку в коментарях до сумнівної "інструкції" для ухилянтів з'являлися більшою мірою позитивні відгуки та привітання з успішною втечею, а кількість підписників сторінки за лічені години зросла у півтора разу.

Проте у міру того, як історія набувала розголосу, в коментарях з'являлося дедалі більше тих, хто висловлював обурення таким вчинком киянина і навіть погрожував ухилянту за його хизування зрадою Батьківщини. В результаті, Сапунову довелося обмежити можливість коментування на своїй сторінці.

У своїй розповіді ухилянт зазначає, що десятки українців заблукали і замерзли насмерть в горах або ж втонули в річках, намагаючись перейти кордон, проте сам він має досвід туризму, тому зміг подолати усі складнощі на цьому шляху.

Варто зазначити, що дехто з читачів запідозрив автора допису у брехні та участі в російській інформаційно-психологічній операції (ІПСО). Зокрема, сумніви у реалістичності описаних подій викликало те, що досвідчений у туризмі Сапунов буцімто перепливав Дністер в одязі та взутті, тримаючи в руках "поліетиленовий пакет із супермаркету", в якому були лише гроші (у гривнях), паспорт і мобільний телефон (без зарядного пристрою).

Попри те, що росія дійсно регулярно вкидає в наш інформаційний простір фейки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ, підрив довіри до української влади та загалом внутрішню дестабілізацію в Україні, історія Андрія Сапунова не схожа на роботу спецслужб рф, каже військовий аналітик, консультант комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

"Це саме той випадок, коли українці самі підкидають дрова в піч російської пропаганди. Таких історій втечі від війни, на жаль, достатньо. Інша річ, що вкрай рідко втікачі розповідають про свій вчинок на загал. І все ж, я не думаю, що росіяни мають стосунок до цього, але впевнений, що вони скористаються нею у своїх інтересах", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Не перший і не останній "герой"

За півтора роки війни новини про чергові перехоплення ухилянтів вже не викликають бурхливої реакції у суспільстві. Нікого не дивують затримання на кордоні чоловіків у сукнях, спроби перевезення дезертирів в багажниках авто або виявлення заблукалих втікачів у горах та лісах. Проте історія Андрія Сапунова цікава тим, що втікач детально розповів про свій вчинок, не приховуючи ані особистих даних, ані того, де зараз перебуває.

За словами психолога Наталі Мариняк, допис українця не схожий на хизування чи інструктаж для інших бажаючих уникнути мобілізації.

"Цей чоловік не намагається дати поради іншим або отримати визнання. Він просто хоче розповісти свою історію і ділиться власним досвідом. Важливо розуміти, що кожна людина має право на власний вибір — залишити чи залишитись. Це завжди складне рішення, і нам не слід засуджувати інших за їхні рішення. Визнаймо, що кожен із нас проходить свій власний шлях", — каже фахівець в коментарі "Телеграфу".

Втім, попри відомий факт порушення законів, перспектива притягнення Сапунова до відповідальності наразі туманна. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, покарати втікача за ухилення від військової служби та незаконний перетин кордону можна буде лише після його повернення на Батьківщину.

Екстрадувати ухилянта з території Молдови також буде вкрай складно. Для цього в Україні потрібно почати кримінальне провадження, після чого щодо порушника буде видано міжнародний обвинувальний акт і подано запит на його екстрадицію з країни, в якій він наразі перебуває. Але й виконання цих умов не гарантуватиме того, що влада Молдови погодиться видати Сапунова Україні, адже в Європі вкрай обережно ставляться до питання прав біженців.

"Це справа тих країн, де перебувають наші громадяни. Чи є вони незаконними мігрантами, на яких умовах вони перебувають в тій чи іншій країні, яке покарання за це можуть понести – все це регламентується законодавством тих країн, де вони знаходяться. Зі свого боку Державна прикордонна служба спільно з нашими колегами із сусідніх країн постійно здійснює заходи з недопущення незаконного перетину кордону України як через пункти пропуску, так і поза ними.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення і впровадження обмежень виїзду таких випадків побільшало. За цей час на "зеленій" ділянці кордону нашими співробітниками було затримано близько 15 тисяч осіб, які намагалися потрапити в інші країни в незаконний спосіб", – розповів Андрій Демченко "Телеграфу".