Брехолонтери, розкрадання аптечок та зв’язок з екс-командою Черновецького: хто допомагає ухилистам втекти від мобілізації

За одним із організаторів втечі мобілізованих тягнеться шлейф політики та обману

Нещодавно ЗМІ опублікували список організацій, які допомагали ухилистам призовного віку тікати з України за липовими посвідченнями "волонтерів". Понад 2000 чоловіків заплатили по 3-5 тисяч доларів, щоб скористатися послугами трьох десятків вкрай каламутних організацій та уникнути можливої мобілізації.

Але, як з’ясував "Телеграф", деякі з цих організацій займалися не лише надсиланням українців за кордон. Вони відрізнялися всеїдністю щодо сфер заробітку, які керівництво намагалося займатися всім поспіль.

Наприклад, через створений у січні 2020 року благодійний фонд "Чистий Київ" за підрахунками журналістів за час війни виїхали 385 осіб, з яких 39 не повернулися назад.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником організації є 37-річний киянин Максим Ткачик. Свого часу він намагався займатися бізнесом, був директором інвестиційного фонду "Юніверсум", а зараз володіє 55% ТОВ "Торговий дім "Вінницятрансприлад", але всі ці проекти нині або у стані банкрутства, чи активної діяльності не ведуть.

Інша річ – громадська діяльність Максима Ткачика. Зважаючи на кількість (385) дозволів на виїзд волонтерів, отриманих "Чистим Києвом" від Львівської обласної військової адміністрації за рік роботи, фонд працював продуктивно. Втім, насправді в соцмережах можна знайти лише кілька відеороликів, у яких згадується хоч якась робота з передачі гуманітарних вантажів.

Накладна на вивіз аптечок, які потім зникли

Як писали раніше ЗМІ, робота "Чистого Києва" була покрита таємницею, а його контакти ніхто до ладу не знав. Втім, саме через нього йшло відвантаження деяких гуманітарних вантажів зі Львова.

Але все це припинилося після того, як сам Максим Ткачик залишив Україну як волонтер у серпні 2022 року і не повернувся. Таким чином він став одним із 39 "волонтерів" фонду, які не повернулися із закордонної поїздки. Але серед них є і дуже "яскраві" особистості.

Наприклад, мешканець Старосамбірського району Львівщини Іван Мочульський, раніше чотири рази судимий за шахрайство. Ще у травні 2022 року він поїхав за "гуманітаркою" за кордон від імені "Чистого Києва" і не повернувся.

Втім, у діяльності самого "Чистого Києва" також може виявитися мотив злочину, який підходить під статтю "шахрайство".

Як писав раніше "Телеграф", назва фонду звучала у гучній історії із зникненням у Львові майже 10 тисяч сучасних аптечок для ЗСУ на суму в 1 млн дол., що прийшли від волонтерів із США. Частину цих аптечок було відвантажено саме "Чистому Києву", але що з ними трапилося далі – загадка.

Зауважимо, що Максим Ткачик не був байдужим і до політичної діяльності. Так, він є одним із керівників Чернігівської регіональної організації партії "Соціальна справедливість". А у 2019-му році навіть балотувався до Верховної Ради за партійним списком за №24 – досить високе місце, якщо врахувати, що загалом список включав 158 кандидатів.

Максим Ткачик хотів стати нардепом

Зазначимо, що лідером партії "Соціальна справедливість" є депутат Київради від партії "Батьківщина" Алла Шлапак. Остання стала відома в українському політикумі з 2006 року як член "молодої команди" екс-мера Києва Леоніда Черновецького, який сьогодні відкрито підтримує російську агресію проти України.

Зрештою, сам Максим Ткачик у 2012-2014 роках був помічником народного депутата від партії УДАР Валерія Пацкана.

А поки що під виглядом "волонтерів" чоловіки призовного віку тікають за кордон, справжні волонтери стикаються з проблемами у своїй діяльності в Україні.