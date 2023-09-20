Лжеволонтеры, хищение аптечек и связь с экс-командой Черновецкого: кто помогает уклонистам избежать мобилизации

За одним из организаторов бегства мобилизуемых тянется шлейф политики и обмана

Недавно СМИ опубликовали список организаций, которые помогали уклонистам призывного возраста бежать из Украины по липовым удостоверениям "волонтеров". Более 2000 мужчин заплатили по 3-5 тысяч долларов, чтобы воспользоваться услугами трех десятков крайне мутных организаций и избежать возможной мобилизации.

Но, как выяснил "Телеграф", некоторые из этих организаций занимались не только отправкой украинцев за рубеж. Они отличались всеядностью в плане сфер заработка, а их руководство пыталось заниматься всем подряд.

Например, через созданный в январе 2020 года благотворительный фонд "Чистый Киев", по подсчетам журналистов, за время войны выехали 385 человек, из которых 39 не вернулись назад.

По данным аналитической системы YouControl, учредителем организации является 37-летний киевлянин Максим Ткачик. В свое время он пытался заниматься бизнесом, был директором инвестиционного фонда "Юниверсум", а сейчас владеет 55% ООО "Торговый дом "Винницатрансприбор", но все эти проекты ныне или в состоянии банкротства, или активной деятельности не ведут.

Другое дело – общественная деятельность Максима Ткачика. Судя по числу (385) разрешений на выезд волонтеров, полученных "Чистым Киевом" от Львовской областной военной администрации за год работы, фонд работал продуктивно. Впрочем, на деле в соцсетях можно найти лишь пару видеороликов, в которых упоминается хоть какая-то работа по передаче гуманитарных грузов.

Накладная на вывоз аптечек, которые потом пропали

Как писали ранее СМИ, работа "Чистого Киева" была покрыта тайной, а его контакты никто толком не знал. Впрочем, именно через него шла отгрузка некоторых гуманитарных грузов из Львова.

Но все это прекратилось после того, как сам Максим Ткачик покинул Украину в качестве волонтера в августе 2022 года и не вернулся. Таким образом он стал одним из 39 "волонтеров" фонда, которые не вернулись из заграничной поездки. Но в их числе есть и более колоритные личности.

Например, житель Старосамборского района Львовщины Иван Мочульский, ранее четырежды судимый за мошенничество. Еще в мае 2022 года он поехал за "гуманитаркой" за границу от имени "Чистого Киева" и не вернулся.

Впрочем, в деятельности самого "Чистого Киева" также может обнаружиться мотив преступления, подходящий под статью "мошенничество".

Как писал ранее "Телеграф", название фонда звучало в громкой истории с пропажей во Львове почти 10 тысяч современных аптечек для ВСУ на сумму в 1 млн долл., пришедших от волонтеров из США. Часть этих аптечек были отгружены именно "Чистому Киеву", но что с ними случилось дальше – загадка.

Заметим, что Максим Ткачик не был равнодушен и к политической деятельности. Так, он является одним из руководителей Черниговской региональной организации партии "Социальная справедливость". А в 2019-м году даже баллотировался в Верховную Раду по партийному списку под №24 – довольно высокое место, если учесть, что в целом список включал 158 кандидатов.

Максим Ткачик хотел стать нардепом

Отметим, что лидером партии "Социальная справедливость" является депутат Киеврады от партии "Батькивщина" Алла Шлапак. Последняя стала известна в украинском политикуме с 2006 года как член "молодой команды" экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, сегодня открыто поддерживающего российскую агрессию против Украины.

Наконец, сам Максим Ткачик в 2012-2014 годах был помощником народного депутата от партии УДАР Валерия Пацкана.

А пока под видом "волонтеров" мужчины призывного возраста бегут за границу, настоящие волонтеры сталкиваются с проблемами в своей деятельности в Украине.