Оставить нельзя выгнать: почему в Одессе возник скандал вокруг волонтерского центра в лицее

Родители учеников возмущены и готовы судиться с городскими властями за бездействие

В Одессе вокруг лицея №117 зреет скандал. Там неизвестные уже полтора года заняли часть здания и территории учебного заведения и не покидают его стены, чем срывают образовательный процесс. Возмущенные родители пытаются добиться справедливости через суд, чтобы обеспечить детям нормальные условия обучения.

Как оказалось, в начале полномасштабного российского вторжения помещение лицея в центре Одессы приспособили под волонтерский центр. И хотя такая практика была распространена во многих городах Украины, дальнейшее развитие событий вызывает множество вопросов.

"Телеграф" попытался разобраться, что происходит в стенах учебного заведения, какова позиция родителей, педагогов и депутатов, почему после возобновления занятий волонтеры отказываются переместиться в другое помещение и как "арендаторы" связаны с окружением городского головы.

Возмущенные родители настроены судиться

Гуманитарный центр "Гостиная Хата" действует в стенах лицея (в прошлом – специализированная школа №117) по адресу Ришельевская, 18, с 26 марта 2022 года. Здесь работают 87 волонтеров, 64 из которых – переселенцы из Мариуполя, Николаева, Херсона, Мелитополя, Изюма и других городов, пострадавших от российской агрессии. Центр обеспечивает нуждающихся предметами первой необходимости: продуктами, средствами личной гигиены и бытовой химией, одеждой, посудой, игрушками, медикаментами, а также оказывает консультативные услуги и психологическую помощь. В общей сложности организация использует 630 кв. м помещений лицея и оборудовала под склад и автостоянку двор учебного заведения.

Поэтому мать трех учениц лицея №117 Наталья Самодурова готова судиться с Одесским горсоветом и Департаментом образования и науки Одесского горсовета. Она указала на внеправовой, по ее мнению, характер размещения гумцентра в учебном заведении и сознательное нарушение волонтерами санитарных и пожарных нормативов, а именно:

- размещение продуктов в помещениях учреждения создает максимально благоприятную среду для умножения возбудителей инфекций и насекомых;

– в школе живут животные (кошки), присутствие которых в учебном заведении прямо противоречит требованиям Санитарного регламента и создает опасную образовательную среду для детей, которые имеют склонность к аллергическим реакциям и психологическую несовместимость с животными;

- неустановленные лица закрыли для использования лицеистами туалет для девочек на первом этаже;

- увлечение хореографического и физкультурного залов лишает лицеистов возможности культурного и физического развития в стенах учебного заведения;

- неустановленные лица разгружают гуманитарку на территорию лицея без соблюдения мер безопасности передвижения груза;

- территория разгрузки не изолирована от детей, не ограничена передвижным забором или защитной лентой, что создает непосредственный постоянный визуальный и физический контакт учащихся, родителей, педагогического состава лицея с неизвестными лицами (волонтерами).

Незаконное пребывание в помещении

В исковом заявлении Наталья Самодурова упоминает, что согласно Закону Украины "Об образовании" любые объекты образования не могут использоваться не по образовательному назначению.

Кроме того, женщина отмечает, что документы об использовании школы гуманитарным центром "Гостиная хата", которые были бы приняты в установленном законодательством порядке, отсутствуют. А в Едином государственном реестре отсутствуют сведения о регистрации юридического лица какой-либо организационно-правовой формы под названием "Гостиная хата".

Мать учениц отмечает: в противоположность всем указанным в заявлении законам ответчики уклоняются от надлежащего выполнения своих обязанностей по лицею. Как следствие, местные власти создали условия, несовместимые с понятием "безопасная образовательная среда", допустили нецелевое использование имущества учебного заведения, что привело к нарушению прав учащихся. Сейчас обучение проходит преимущественно в дистанционной форме.

На стороне родителей — депутаты

"Телеграф" поговорил с депутатом Одесского облсовета Валерием Ославским, который также намерен бороться за справедливость вместе с участниками учебного процесса. По его словам, суд однозначно состоится. Однако из-за того, что мэр Одессы Геннадий Труханов не беспокоится о судьбе лицея, добиться правды будет сложно.

— В первые месяцы войны эта организация получила помещение обоснованно, потому что школа не работала. И сейчас, когда школа уже работает, волонтерский штаб отказывается уезжать в другое место. Все предлагаемые локации им не подходят. Позиция мэрии: да, они уедут, но когда не знаем. Соответственно, дело никуда не двигается и это выглядит как постепенный рейдерский захват помещения школы в центре города.

Чтобы вы понимали, возглавляет этот штаб советник мэра (ред. Ника Викнянский). А мэрия предлагает варианты, которые им автоматически не подходят, говорит депутат.

По его словам, дальше дело будет продвигаться следующим образом:

— Мы подаем в суд, нанимаем частную структуру охраны, которая не будет допускать их работу и разгрузку во внутреннем дворе школы. Также подаем еще коллективный иск от родителей, кроме третьего лица (т.е. лицея. — Ред .). Судиться будем долго и скучно, и не факт, что победим, предполагает депутат облсовета.

Он объяснил, в чем ловушка ситуации: все письма, которые направляются в правоохранительные органы, спускаются в мэрию, а там "теряются".

– Полиция даже не приезжает на вызовы. С Офиса президента тоже не реагируют и спускают в мэрию. Департамент образования говорит, что делает все, что в их силах. И так уже полгода. Хотя по факту юридической структуры "Гостиная хата" и договора аренды даже не существует, — рассказывает депутат.

По его словам, участники образовательного процесса будут писать во все международные структуры, являющиеся донорами этого волонтерского фонда, чтобы они приехали и посмотрели на происходящее.

Еще один момент, на который указывает Валерий Ославский — переселенцы, которые там работают и получают помощь, разгоняют миф, будто лицей хочет их просто выгнать и прекратить работу.

– Мы не хотим прекращать работу. Но волонтеры должны помогать, школа — учить, и все это должно быть в разных помещениях, — резюмирует депутат.

Что говорит мэр Одессы Геннадий Труханов?

"Телеграф" обратился к городскому голове Одессы, чтобы узнать его официальную позицию. По мнению главы местного самоуправления, нахождение команды волонтеров в школе было оправданным.

— С началом полномасштабного вторжения россии, Одесса фактически стала центром принятия ВПЛ со всего юга Украины. Ежедневно волонтерами и социальными работниками осуществлялся прием тысяч граждан, обеспечиваемых жильем, питанием, лекарствами, психологической поддержкой.

Организация деятельности центра в помещениях лицея осуществлялась согласно решению Одесского городского оперативного штаба по координации деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях военного положения от 14.03.2022 № 5/2, принятого в связи с необходимостью организации помощи ВПЛ.

Поскольку учебное заведение очно не функционировало из-за отсутствия укрытия (бомбоубежища). Я благодарен основателям центра, волонтерам, одесситам, которые фактически обеспечили первые месяцы жизни людей, потерявших дома и все имущество, – сообщает Геннадий Труханов.

Со всем тем мэр Одессы согласен с тем, что гуманитарный центр должен изменить месторасположение. И этим, по словам Труханова, занимаются.

— Более полутора лет, имея контакты десятков тысяч граждан, волонтеры помогали, поддерживали, подставляли плечо в тесном взаимодействии с властями Одессы. Однако, безусловно, как только в заведении было обустроено качественное укрытие, для ремонта и оборудования которого из городского бюджета выделено около 3 млн грн, важнейшим и первоочередным для меня является качественное и безопасное обучение юных одесситов.

Поэтому центру уже нашли другое помещение. Сейчас его оборудуют для того, чтобы там могли размещать многотонные грузы, принимать людей. В ближайшее время центр переедет в это помещение, – обещает политик.

*Действительно ли команда из волонтерского центра планирует переехать в другое помещение, мы узнаем позже. Телеграф продолжит следить за ситуацией вокруг лицея №117.