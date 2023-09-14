Минобразования Украины поставило точку в скандале с сотрудником-"любителем СССР"

Скандальные антиукраинские высказывания не прошли бесследно

Недавно государственный эксперт МОН Андрей Василенко попал в скандал – причиной стала "любовь чиновника к СССР" и публичные высказывания соответствующего характера. В минобразовании мгновенно среагировали и пообещали, что горе-эксперт за такую позицию и публичное поведение поплатится своей должностью.

14 сентября министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что приказ об увольнении Андрея Василенко уже подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины.

"Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы нарушили в министерстве накануне , — отметил Оксен Лисовой. — Государственная служба — это большая ответственность. И это история о служении народу своего государства. По моему убеждению, ни один человек, который ставит под сомнение независимость своей страны, независимость, за которую принесено столько жертв, не имеет права занимать государственные должности. Все наши поступки имеют последствия. Для Василенко сегодня — это увольнение".

По словам министра, для госслужащего это неприемлемый уровень, во-первых, в публичных высказываниях, а во-вторых, в мировоззрении. Поэтому в команде Минобразования "таким людям не место".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Министерство образования и науки Украины приступило к дисциплинарному производству в отношении своего сотрудника Андрея Василенко. Причиной этого стали его высказывания, в которых он поддерживает советскую оккупацию и подвергает сомнению желание украинцев выйти из СССР.