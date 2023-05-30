Министр образования Лисовой отказался от степени кандидата наук: как он это объяснил

Министр образования и науки первым и испытывал на себе механизм отказа от степени кандидата наук

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, которого через несколько дней после назначения обвинили, что его диссертация якобы является плагиатом, отказался от степени кандидата наук. Он первым сделал такой шаг, после того как 19 мая Правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о достижении, а не получении. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые. На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — написал Лисовой.

Министр образования и науки добавил, что следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен стать соответствующий закон. Сейчас его положения дорабатываются.

"Наша задача – развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и занимающихся ею – ответственно и эффективно", – резюмировал Оксен Лисовой.

Напомним, после обвинений в плагиате, Оксен Лисовой передал свою диссертацию на проверку в Нацагентство по обеспечению качества высшего образования.