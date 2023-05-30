Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидату наук: як він це пояснив

Міністр освіти і науки першим і випробовував на собі механізм відмови від ступеня кандидата наук

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, якого через кілька днів після призначення звинуватили, нібито його дисертація є плагіатом, відмовився від ступеня кандидата наук. Він першим зробив такий крок, після того, як 19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці. На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", — написав Лісовий.

Міністр освіти і науки додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон. Зараз його положення доопрацьовуються.

"Наше завдання – розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються – відповідально та ефективно", – резюмував Оксен Лісовий.

Нагадаємо, після звинувачень у плагіаті, Оксен Лісовий передав власну дисертацію на перевірку до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.