В Украине планируют изменить продолжительность получения высшего образования: сколько будут учиться студенты

Министерство образования и науки предлагает перейти на гибкую продолжительность обучения для студентов

Вступительная кампания в высшие учебные заведения переходит в свою решающую стадию – абитуриентам вскоре покажут рейтинговые списки к зачислению на бакалавриат. А в Министерстве образования и науки, тем временем, прорабатывают переход на образовательные программы бакалаврского и магистерского уровней по новой схеме — без фиксированной продолжительности.

Как сообщает портал "Освіта.ua", такая цель была поставлена в проекте Плана восстановления образования и науки, который на днях представил МОН. Он предлагает переход к гибкой продолжительности завершения обучения. Если изменения примут, студенты разных специальностей будут получать степень бакалавра от 3 до 6 лет (сейчас это 4 года), а магистра – от 1 до 4 лет (сейчас 2 года). Продолжительность обучения будет зависеть от объема необходимых для конкретной специальности знаний и навыков.

В МОН планируют инициировать соответствующие изменения в законодательство о высшем образовании уже в этом году. По мнению министерства, это должно способствовать повышению уровня доверия граждан, государства и бизнеса к образовательной, научной, инновационной деятельности высшего образования.

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Как сообщал "Телеграф", Министерство образования и науки в этом году разрешило учебным заведениям – как средним, так и высшим – выбирать между очной и дистанционной формой обучения, в зависимости от ситуации с безопасностью. А родителям школьников и студентов предоставили возможность проверить состояние укрытий, где их дети будут находиться во время воздушных тревог.