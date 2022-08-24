Решающий момент: когда станут известны рейтинговые списки поступления в вузы

Кампания по приему заявлений желающих продлилась меньше месяца

В Украине закончились сроки, в которые нынешние абитуриенты имеют возможность подать документы на желаемую специальность в университете с будущим получением научной степени "бакалавр". Отметим, что люди, которые поступают в высшее учебное заведение, могли пользоваться результатами нынешнего НМТ, ВНО 2019-2021 годов, а также творческих конкурсов, которые проводились в июле этого года.

Информацию напоминает "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Освіта.юа". Подчеркнем, что последним днем, когда комиссии ВУЗов принимали пакеты документов, стал вторник, 23 августа. Сейчас же стартует очередной этап вступительной кампании.

Он заключается в формировании рейтинговых списков из абитуриентов, которые пробуют свои силы в этой вступительной кампании. Спустя неделю, 29 августа, высшие учебные заведения должны опубликовать свои списки рекомендованных к зачислению людей, чтобы желающие получать знания могли наконец-то определиться, где именно они будут получать свое дальнейшее образование.

Читайте также: Категория Украина Как поступить на магистратуру в Украине в 2022 году: появилось объяснение Среди других форм вступительных экзаменов в этом году есть два вида тестов – они доступны для отдельных специальностей.

Все, кто будет рекомендован к зачислению на бюджет, могут отдать в комиссию оригиналы документов до 2 сентября (крайнее время — 18:00). Таким образом этап самого "попадания" на бюджет займет всего пять дней.

Стоит отметить, что онлайн-отслеживанием ситуации занимается инфорсистема "Вступ.ОСВІТА". Здесь данные обновляются трижды в сутки.

Напомним, ранее мы рассказывали о нюансах, которые имеются при поступление на бакалаврат у абитуриентов из временно оккупированных территорий Украины.