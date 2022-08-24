Вирішальний момент: коли стануть відомі рейтингові списки вступу до вишів

Кампанія з прийому заяв бажаючих тривала менше місяця

В Україні закінчилися терміни, в які нинішні абітурієнти мають можливість подати документи на бажану спеціальність в університеті з майбутнім здобуттям наукового ступеня "бакалавр". Зазначимо, що люди, які вступають до вищого навчального закладу, могли скористатися результатами нинішнього НМТ, ЗНО 2019-2021 років, а також творчих конкурсів, що проводились у липні цього року.

Інформацію нагадує "Телеграф", посилаючись на ресурс "Освіта.юа". Наголосимо, що останнім днем, коли комісії ВНЗ приймали пакети документів, став вівторок, 23 серпня. Наразі ж стартує черговий етап вступної кампанії.

Він полягає у формуванні рейтингових списків з абітурієнтів, які пробують свої сили у цій вступній кампанії. Через тиждень, 29 серпня, вищі навчальні заклади мають опублікувати свої списки рекомендованих до зарахування людей, щоб охочі отримувати знання могли нарешті визначитися, де саме вони отримуватимуть свою подальшу освіту.

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Усі, хто буде рекомендований до зарахування на бюджет, можуть віддати до комісії оригінали документів до 2 вересня (крайній час – 18:00). Таким чином, етап самого "потрапляння" на бюджет займе всього п’ять днів.

Варто зазначити, що онлайн-відстеженням ситуації займається інформсистема "Вступ.ОСВІТА". Тут дані оновлюються тричі на день.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нюанси, які є під час вступу на бакалаврат у абітурієнтів із тимчасово окупованих територій України.