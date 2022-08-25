В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти: скільки навчатимуться студенти

Міністерство освіти і науки пропонує перейти на гнучку тривалість навчання для студентів

Вступна кампанія до закладів вищої освіти переходить у свою вирішальну стадію – абітурієнтам незабаром покажуть рейтингові списки до зарахування на бакалаврат. А у Міністерстві освіти та науки тим часом опрацьовують перехід на освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів за новою схемою — без фіксованої тривалості.

Як повідомляє портал "Освіта.ua", таку мету було поставлено у проекті Плану відновлення освіти і науки, який днями представив МОН. Він пропонує перехід до гнучкої тривалості завершення навчання. Якщо зміни приймуть, студенти різних спеціальностей здобуватимуть ступінь бакалавра від 3 до 6 років (зараз це 4 роки), а магістра – від 1 до 4 років (зараз 2 роки). Тривалість навчання залежатиме від обсягу необхідних для конкретного фаху знань і навичок.

У МОН планують ініціювати відповідні зміни до законодавства про вищу освіту уже цього року. На думку міністерства, це має сприяти підвищенню рівня довіри громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти.

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Як повідомляв "Телеграф", Міністерство освіти і науки цього року дозволило закладам освіти – як середньої, так і вищої – обирати між очною та дистанційною формою навчання, залежно від безпекової ситуації. А батькам школярів та студентів надали можливість перевірити стан укриттів, де їхні діти перебуватимуть під час повітряних тривог.