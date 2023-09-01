В Минобразования вынесли решение насчет своего сотрудника-"любителя СССР"

У министра образования Украины четкая позиция касательно своего подчиненного

Министр образования Украины Оксен Лисовой отреагировал на скандальные антиукраинские высказывания государственного эксперта МОН Андрея Василенко. За них он поплатится своей должностью.

Об этом глава Минобразования и науки Украины рассказал в интервью "Суспільному". По его словам, Андрею Василенко предложили написать заявление по собственному желанию.

Однако государственный эксперт МОН отказался от такого решения, поэтому в ведомстве примут дисциплинарные меры.

"Для госслужащего – это неприемлемый уровень, во-первых, в общественных высказываниях, а во-вторых, в мировоззрении. В нашей команде таким людям не место", – отметил Оксен Лисовой.

Министр добавил, что Андрея Василенко непременно уволят, даже если он захочет обжаловать решение МОН. Работать с ним в одной команде министр не намерен.

Причиной конфликта стал пост Андрея Василенко в Фейсбуке 24 августа в День Независимости Украины. Он написал, что в 1991 году народ Украины якобы ничего не понимал и поддержал Акт провозглашения независимости под влиянием "пропаганды".

"И уже 01 декабря 1991 года мудрый и волэлюбный, а самое главное, последовательный украинский народ голосует в поддержку этого Акта ("За" — 90%). И получалась натуральная шизофрения: в один и тот же год один и тот же мудрый народ в крепком большинстве своем проголосовал за взаимоисключающие параграфы (и СССР сохранить с УССР в его составе, и объявить независимость). Видимо, потрясающе мудрый народ ни хрена не соображал, что делает", — говорится в тексте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новый глава Минкульта отличился скандальным прошлым. В базе полиции и судовом реестре есть несколько постановления на его имя.