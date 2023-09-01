У Міносвіти винесли рішення щодо свого співробітника-"любителя СРСР"

У міністра освіти України чітка позиція щодо свого підлеглого

Міністр освіти України Оксен Лісовий відреагував на скандальні антиукраїнські висловлювання державного експерта МОН Андрія Василенка. За них він поплатиться своєю посадою.

Про це очільник Міносвіти та науки України розповів в інтерв’ю "Суспільному". За його словами, Андрію Василенку запропонували написати заяву за власним бажанням.

Проте державний експерт МОН відмовився від такого рішення, тому у відомстві вживуть дисциплінарних заходів.

"Для держслужбовця – це неприйнятний рівень, по-перше, у публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. У нашій команді таким людям не місце", – зазначив Оксен Лісовий.

Міністр додав, що Андрія Василенка неодмінно звільнять навіть якщо він захоче оскаржити рішення МОН в суді. Працювати з ним в одній команді міністр не має наміру.

Причиною конфлікту став пост Андрія Василенка у Фейсбуці 24 серпня у День Незалежності України. Він написав, що у 1991 році народ України нібито нічого не розумів і підтримав Акт проголошення незалежності під впливом "пропаганди".

"Тим не менш, Всупереч волевиявленню мудрого і свободолюбного українського народу 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР приймає Акт проголошення незалежності України. І вже 01 грудня 1991 року мудрий і волелюбний, а найголовніше, послідовний український народ голосує на підтримку цього Акту ("За" — 90%). І виходила натуральна шизофренія: в один і той же рік один і той же мудрий народ у міцній більшості проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність). Мабуть, мудрий народ ні хрону не розумів, що робить"— йдеться в тексті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що новий глава Мінкульту відзначився скандальним минулим. В основі поліції та судновому реєстрі є кілька постанов на його ім’я.