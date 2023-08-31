Друга догана та звільнення – не за горами? За що Максим Луцький може втратити посаду ректора НАУ

Ректор НАУ на півдорозі до звільнення, а може й до кримінальної справи

У разі ракетної або дронової атаки на територію столичного Національного авіаційного університету студентам і викладачам навіть не буде де сховатися, тобто про їхню безпеку ніхто не думає. Такого висновку дійшла депутат Київради Ксенія Семенова.

На своїй сторінці у Facebook депутат розмістила фото розташованих на території НАУ укриттів. Стан укриттів жахливий, підкреслює Ксенія Семенова, а завтра 1 вересня.

Укриття НАУ

"У укритті живуть безхатченки, вчора там була пожежа. Післязавтра 1 вересня. Цікаво, що думає МОН про безпеку студентів", — написала депутат.

Укриття в НАУ перетворилися на нічліжку для безпритульних

Ймовірно, нинішній ректор ВНЗ Максим Луцький зовсім не піклується про питання підготовки до нового року або просто не вважає безпеку персоналу та студентів ВНЗ своїм пріоритетом.

Перечекати на сполох неможливо.

Хто такий Максим Луцький

Будучи другом і, за даними ЗМІ, кумом екс-міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, Максим Луцький свого часу був причетний до низки скандалів, але особливо часто його прізвище звучало з 2021 року.

Причина цього – грандіозні плани адміністрації НАУ на забудову підвідомчої вузу території житловими будинками. Втім, війна поставила ці плани на паузу.

Навесні 2023 року Максим Луцький став фігурантом журналістського розслідування проекту BIHUS Info, крім забудови території ВНЗ, який виявив інші сумнівні дії ректора.

Як виявилося, глава вишу не соромився залякувати главу товариства співвласників багатоквартирного будинку, розташованого на території університету. Луцький погрожував "знести ОСББ", оскільки там не давали дозволу проректору НАУ з економіки Дмитру Сотникову приватизувати службову квартиру, що можна було зробити лише після п’яти років проживання у ній.

Зрештою, вже під час війни Луцький нібито купив будинок своїх сусідів у елітному селищі Козин Києвом і почав його знесення, але сестра "продавщиці" заявила, що жодного продажу не було, а ректор просто захоплює чужу нерухомість.

На порозі звільнення?

У результаті терпець Міністерства освіти і науки урвався і 29 липня відомство оголосило Максиму Луцькому догану. Щоправда, наганяй від МОН ректор отримав не за факти, зазначені у ЗМІ, а за відсутність у щорічному звіті інформації про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом.

При цьому у відомстві прямо вказали, що двох доган достатньо, щоб звільнити Луцького з посади ректора НАУ.

Втім, у кулуарах не дарма говорять про серйозний "дах" ректора у владних структурах, про що згадувала депутат Київради Ксенія Семенова. Тим часом дехто з керівництва НАУ вже підозрюється у злочинах, які загрожують йому 12 роками в’язниці.