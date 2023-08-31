Второй выговор и увольнение – не за горами? За что Максим Луцкий может лишиться поста ректора НАУ

Ректор НАУ на полпути к увольнению, а может и к уголовному делу

В случае ракетной или дроновой атаки на территорию столичного Национального авиационного университета студентам и преподавателям даже негде будет спрятаться, то есть, об их безопасности никто не думает. К такому выводу пришла депутат Киеврады Ксения Семенова.

На своей странице в Facebook депутат разместила фото расположенных на территории НАУ укрытий. Состояние укрытий ужасное, подчеркивает Ксения Семенова, а ведь завтра 1 сентября.

Укрытия НАУ

"В укрытии живут бездомные, вчера там был пожар. Послезавтра 1 сентября. Интересно, что думает МОН о безопасности студентов", – написала депутат.

Укрытия в НАУ превратились в ночлежку для бездомных

Вероятно, нынешний ректор вуза Максим Луцкий совершенно не заботится вопросами подготовки к новому году или просто не считает безопасность персонала и студентов вуза своим приоритетом.

Переждать тревогу в укрытии невозможно

Кто такой Максим Луцкий

Будучи другом и, по данным СМИ, кумом экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, Максим Луцкий в свое время был замешан в ряде скандалов, но особенно часто его фамилия звучала с 2021 года.

Причина тому – грандиозные планы администрации НАУ на застройку подведомственной вузу территории жилыми домами. Впрочем, война поставила эти планы на паузу.

Весной 2023 года Максим Луцкий стал фигурантом журналистского расследования проекта BIHUS Info, помимо застройки территории вуза, выявившего и другие сомнительные действия ректора.

Как оказалось, глава вуза не стеснялся запугивать главу общества совладельцев многоквартирного дома, расположенного на территории университета. Луцкий грозился "снести ОСББ", поскольку там не давали разрешения проректору НАУ по экономике Дмитрию Сотникову приватизировать служебную квартиру, что можно было сделать только после пяти лет проживания в ней.

Наконец, уже во время войны Луцкий якобы купил дом своих соседей в элитном поселке Козин Киевоме и начал его снос, но сестра "продавщицы" заявила, что никакой продажи не было, а ректор просто захватывает чужую недвижимость.

На пороге увольнения?

В итоге терпение Министерства образования и науки лопнуло и 29 июля ведомство объявило Максиму Луцкому выговор. Правда, нагоняй от МОН ректор получил не за факты, указанные в СМИ, а за отсутствие в ежегодном отчете информации об уровне достижения целевых показателей деятельности заведения, определенных контрактом.

При этом в ведомстве прямо указали, что двух выговоров достаточно, чтобы уволить Луцкого с поста ректора НАУ.

Впрочем, в кулуарах не зря говорят о серьезной "крыше" ректора во властных структурах, о чем упоминала депутат Киеврады Ксения Семенова. Между тем, кое-кто из руководства НАУ уже подозревается в преступлениях, которые грозят ему 12 годами тюрьмы.