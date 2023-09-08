Обязательные предметы для украинских школьников за границей: в МОН озвучили список
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От того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов
В Министерстве образования и науки перечислили обязательные предметы для учеников, которые сейчас находятся за границей, посещают местные школы и продолжают дистанционно учиться в украинских.
Эта категория школьников может учиться в специально созданных классах, в которых они будут изучать только предметы украиноведческого компонент. В таком случае нагрузка в неделю будет до 6 часов в начальной школе и в старшей — до восьми. Об этом сообщили на официальном сайте МОН.
"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за границей. В то же время, программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования после возвращения домой. Будут определены пять школ в каждом регионе, в каждой может быть как один, так и несколько классов. Однако при необходимости, если увидим увеличение спроса на такое обучение, будем расширять список школ" – сказал замминистра образования и науки Андрей Сташков.
Отмечается, что от того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов.
1–4 классы:
- Украинский язык и литература;
- Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).
5-9 классы:
- Украинский язык.
- Украинская литература.
- Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс).
- История Украины. Всемирная история (6 класс).
- История Украины (7-9 классы).
- Основы правоведения (9 класс).
- География (8-9 классы).
10-11 классы:
- Украинский язык.
- Украинская литература.
- История Украины.
- Гражданское образование (10 класс).
- География (11 класс).
- Защита Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в том году в украинских школах обновили предмет "Защита Украины". Теперь на этих уроках школьников будут обучать жизненно важным вещам.