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Обязательные предметы для украинских школьников за границей: в МОН озвучили список

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В МОН дали полезную информацию для школьников Новость обновлена 08 сентября 2023, 17:53
В МОН дали полезную информацию для школьников. Фото Телеграф

От того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов

В Министерстве образования и науки перечислили обязательные предметы для учеников, которые сейчас находятся за границей, посещают местные школы и продолжают дистанционно учиться в украинских.

Эта категория школьников может учиться в специально созданных классах, в которых они будут изучать только предметы украиноведческого компонент. В таком случае нагрузка в неделю будет до 6 часов в начальной школе и в старшей — до восьми. Об этом сообщили на официальном сайте МОН.

"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за границей. В то же время, программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования после возвращения домой. Будут определены пять школ в каждом регионе, в каждой может быть как один, так и несколько классов. Однако при необходимости, если увидим увеличение спроса на такое обучение, будем расширять список школ" – сказал замминистра образования и науки Андрей Сташков.

Отмечается, что от того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов.

1–4 классы:

  • Украинский язык и литература;
  • Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5-9 классы:

  • Украинский язык.
  • Украинская литература.
  • Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс).
  • История Украины. Всемирная история (6 класс).
  • История Украины (7-9 классы).
  • Основы правоведения (9 класс).
  • География (8-9 классы).

10-11 классы:

  • Украинский язык.
  • Украинская литература.
  • История Украины.
  • Гражданское образование (10 класс).
  • География (11 класс).
  • Защита Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в том году в украинских школах обновили предмет "Защита Украины". Теперь на этих уроках школьников будут обучать жизненно важным вещам.

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#Украина #Школа #МОН #Дистанционное обучение #предметы