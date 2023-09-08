Обязательные предметы для украинских школьников за границей: в МОН озвучили список

От того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов

В Министерстве образования и науки перечислили обязательные предметы для учеников, которые сейчас находятся за границей, посещают местные школы и продолжают дистанционно учиться в украинских.

Эта категория школьников может учиться в специально созданных классах, в которых они будут изучать только предметы украиноведческого компонент. В таком случае нагрузка в неделю будет до 6 часов в начальной школе и в старшей — до восьми. Об этом сообщили на официальном сайте МОН.

"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за границей. В то же время, программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования после возвращения домой. Будут определены пять школ в каждом регионе, в каждой может быть как один, так и несколько классов. Однако при необходимости, если увидим увеличение спроса на такое обучение, будем расширять список школ" – сказал замминистра образования и науки Андрей Сташков.

Отмечается, что от того, в какой класс ходит ребенок, зависит список обязательных к изучению предметов.

1–4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5-9 классы:

Украинский язык.

Украинская литература.

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс).

История Украины. Всемирная история (6 класс).

История Украины (7-9 классы).

Основы правоведения (9 класс).

География (8-9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык.

Украинская литература.

История Украины.

Гражданское образование (10 класс).

География (11 класс).

Защита Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в том году в украинских школах обновили предмет "Защита Украины". Теперь на этих уроках школьников будут обучать жизненно важным вещам.