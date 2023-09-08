Обов’язкові предмети для українських школярів за кордоном: у МОН озвучили список

Від того, до якого класу ходить дитина, залежить список обов’язкових до вивчення предметів

У Міністерстві освіти та науки перерахували обов’язкові предмети для учнів, які зараз перебувають за кордоном, відвідують місцеві школи та продовжують дистанційно навчатися в українців.

Ця категорія школярів може навчатися у спеціально створених класах, у яких вони вивчатимуть лише предмети українознавчого компоненту. У такому разі навантаження на тиждень буде до 6 години у початковій школі та у старшій — до восьми. Про це повідомили на офіційному сайті МОН.

"Така модель навчання запроваджена для того, щоб зменшити навантаження на учнівство, яке змушене навчатися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти зв’язок цих дітей з Україною та м’яко повернутися до нашої системи освіти після повернення додому. Буде визначено п’ять шкіл у кожному регіоні, в кожній може бути як один, так і кілька класів. Однак за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати список шкіл" – сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташков.

Зазначається, що від того, до якого класу ходить дитина, залежить список обов’язкових до вивчення предметів.

1–4 класи:

Українська мова та література;

Я досліджую світ (щодо цивільної та історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

Українська мова.

Українська література.

Введення в історію України та громадянської освіти (5 клас).

Історія України. Всесвітня історія (6 клас).

Історія України (7-9 класи).

Основи правознавства (9 клас).

Географія (8-9 класи).

10-11 класи:

Українська мова.

Українська література.

Історія України.

Громадянська освіта (10 клас).

Географія (11 клас).

Захист України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що того року в українських школах оновили предмет "Захист України". Тепер на цих уроках школярів навчатимуть життєво важливих речей.