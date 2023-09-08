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Обов’язкові предмети для українських школярів за кордоном: у МОН озвучили список

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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У МОН дали корисну інформацію для школярів Новина оновлена 08 вересня 2023, 17:53
У МОН дали корисну інформацію для школярів. Фото Телеграф

Від того, до якого класу ходить дитина, залежить список обов’язкових до вивчення предметів

У Міністерстві освіти та науки перерахували обов’язкові предмети для учнів, які зараз перебувають за кордоном, відвідують місцеві школи та продовжують дистанційно навчатися в українців.

Ця категорія школярів може навчатися у спеціально створених класах, у яких вони вивчатимуть лише предмети українознавчого компоненту. У такому разі навантаження на тиждень буде до 6 години у початковій школі та у старшій — до восьми. Про це повідомили на офіційному сайті МОН.

"Така модель навчання запроваджена для того, щоб зменшити навантаження на учнівство, яке змушене навчатися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти зв’язок цих дітей з Україною та м’яко повернутися до нашої системи освіти після повернення додому. Буде визначено п’ять шкіл у кожному регіоні, в кожній може бути як один, так і кілька класів. Однак за потреби, якщо побачимо збільшення попиту на таке навчання, будемо розширювати список шкіл" – сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташков.

Зазначається, що від того, до якого класу ходить дитина, залежить список обов’язкових до вивчення предметів.

1–4 класи:

  • Українська мова та література;
  • Я досліджую світ (щодо цивільної та історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

  • Українська мова.
  • Українська література.
  • Введення в історію України та громадянської освіти (5 клас).
  • Історія України. Всесвітня історія (6 клас).
  • Історія України (7-9 класи).
  • Основи правознавства (9 клас).
  • Географія (8-9 класи).

10-11 класи:

  • Українська мова.
  • Українська література.
  • Історія України.
  • Громадянська освіта (10 клас).
  • Географія (11 клас).
  • Захист України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що того року в українських школах оновили предмет "Захист України". Тепер на цих уроках школярів навчатимуть життєво важливих речей.

Теги:
#Україна #Школа #МОН #Дистанційне навчання