Зеленський презентував новий додаток "Мрія": чим він корисний українцям

У додатку буде зібрано всю необхідну інформацію для школярів, їхніх батьків, а також вчителів

В Україні з’явився новий освітній додаток "Мрія", який стане корисним та ефективним для громадян так само, як і вже широко відома "Дія". Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями "Мрії".

Про це під час спілкування з вчителями та учнями у п’ятницю, 1 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський, представляючи новий освітній цифровий додаток "Мрія".

"Сьогодні зробив першу презентацію проекту. І саме тим, хто ним користуватиметься. Українські школи та наші хлопці, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі. Саме таких новин заслуговує 1 вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше за нормальне освічене життя", — сказав він.

Що відомо про додаток "Мрія"

Це спеціальний додаток, у якому буде вся необхідна інформація для школярів, їхніх батьків та вчителів. За допомогою штучного інтелекту програма допоможе кожній дитині обирати саме те, що їй потрібне й цікаво. Це стосується курсів, гуртків, різних подій тощо. Додаток рекомендуватиме дитині інформацію, базуючись на її освітньому шляху, талантах, мріях та інше.

Кожен учень у додатку отримує своє портфоліо. У ньому будуть усі досягнення, плани, проекти та інше.

Також для зручності учнів у додатку буде розділ із розкладом та розпорядком дня.

"Мрія" буде корисною не лише для учнів, а також і для їхніх батьків, оскільки завдяки цьому додатку вони завжди зможуть відстежити, чи їхня дитина перебуває в укритті під час повітряної тривоги.

"Учитель заводить дітей в укриття і буквально тієї ж хвилини в один натиск у додатку батьки знають, що дитина в безпеці", - сказав Зеленський.

Додаток відкриватиме сильні сторони дитини, щоб батьки змогли точніше зрозуміти, у чому її основні таланти, чим їй хотілося б займатися і таке інше.

За допомогою "Мрії" батьки зможуть спілкуватися з вчителями, якщо є така потреба і також дізнаватись, як у дитини справи у школі.

У програмі буде функція месенджера.

Для вчителів також будуть корисні функції в цьому додатку.

"Прибираємо максимум паперів, всякі форми, журнали, які зараз потрібно заповнювати. І максимум уваги вчителя буде на те, щоб навчати", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року в додатку "Дія" з’явилася важлива функція, за допомогою якої можна провести заміну посвідчення водія всього в кілька кліків.