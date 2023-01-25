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Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Новина оновлена 25 січня 2023, 11:41
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Додаток почне працювати і для юридичних осіб і стане superapp

2023 рік буде новою ерою розвитку додатка "Дія", який почне працювати і для юридичних осіб і стане superapp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі подкасту "Закрив раунд", що виходить за підтримки Favbet Tech.

"По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% того, що можна зробити. Тому наступний [2023] рік буде новою ерою розвитку "Дії". Ви як підприємець зможете авторизуватись в "Дії", побачити всі дані по своєму бізнесу і навіть делегувати прямо в "Дії" конкретному співробітнику подачу документів або якісь підписи в один клік. Але це тільки початок, і у наступному році у нас буде багато революційних продуктів і функцій в "Дії", які пов’язані не з послугами, а з цілими галузями", — зазначив міністр.

Федоров відмітив, що й до війни його відомство не було звичним державним органом з департаментами та експертами, а працювало більше як сучасна продуктова IT-компанія.

"Спочатку ми зрозуміли для себе місію, як взагалі мотивувати себе працювати в державі. І цією місією стало побудувати найзручнішу державу в світі з точки зору послуг. А потім декомпозували її на конкретні цілі — послуги, інтернет, цифрова економіка, цифрова освіта, цифрові навички. Ми так жили до вторгнення, а після — почали реагувати на виклики, які почали з’являтися. Потрібно "єВорог" запустити, щоб збирати інформацію про пересування ворога? Запустили. Потрібно про пошкоджене майно? Запустили. Виплати? Запустили", — розповів міністр.

За його словами, з початком війни Мінцифри не змінило своїх цілей, просто з’явилося більше завдань у рамках цих цілей. Це, зазначив міністр, стало можливим завдяки ефективній структурі менеджменту, побудованій за роки довоєнної діяльності.

Технологічний подкаст "Закрив раунд" виходить за підтримки постійного партнера Favbet Tech — української IT-компанії та резидента "Дія.Сіті", що розробляє програмне забезпечення для мільйонів клієнтів у всьому світі, в тому числі для міжнародної компанії Favbet.

Під час війни компанія активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та вже організувала власні кібервійська, які регулярно атакують цифрову інфраструктуру ворога.

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