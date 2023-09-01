Зеленский презентовал новое приложение "Мрія": чем оно полезно украинцам

В приложении будет собрана вся необходимая информация для школьников, их родителей, а также учителей

В Украине появилось новое образовательное приложение "Мрія", которое станет полезным и эффективным для граждан так же, как и уже широко известная "Дія". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрії".

Об этом во время общения с учителями и учениками в пятницу, 1 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, представляя новое образовательное цифровое приложение "Мрія".

"Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет им пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя. Именно таких новостей заслуживает 1 сентября – новостей о том, что у украинцев будет больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни", — сказал он.

Что известно о приложении "Мрія"

Это специальное приложение, в котором будет вся необходимая информация для школьников, их родителей, а также учителей. С помощью искусственного интеллекта программа поможет каждому ребенку выбирать именно то, что ему нужно и и интересно. Это касается курсов, кружков, различных событий и прочего. Приложение будет рекомендовать ребенку информацию, базируясь на его образовательном пути, талантах, мечтах и прочее.

Каждый ученик в приложении получает свое портфолио. В нем будут все достижения, планы, проекты и прочее.

Также для удобства учеников в приложении будет раздел с расписанием и распорядком дня.

"Мрія" будет полезной не только для учеников, а также и для их родителей, поскольку благодаря этому приложению они всегда смогут отследить, находится ли их ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.

"Учитель заводит детей в укрытие и буквально в ту же минуту в одно нажатие в приложении родители знают, что ребенок в безопасности", — сказал Зеленский.

Приложение будет открывать сильные стороны ребенка, чтобы родители смогли более точно понять, в чем его основные таланты, чем ему хотелось бы заниматься и так далее.

С помощью "Мрії" родители смогут общаться с учителями, если есть такая потребность и также узнавать, как у ребенка дела в школе.

В приложении будет функция мессенджера.

Для учителей также будут полезные функции в данном приложении.

"Убираем максимум бумаг, всякие формы, журналы, которые сейчас нужно заполнять. И максимум внимания учителя будет на то, чтобы обучать", — сказал президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года в приложении "Дія" появилась важная функция, с помощью которой можно произвести замену водительского удостоверения всего в несколько кликов.