Не треба мовчати: що робити, якщо у школі викладають російською, міністр дав пораду

Міністр вважає, що російська мова має зникнути разом із СРСР

Українці не повинні лояльно ставитися до випадків, коли в наших школах проводять уроки російською мовою. Якщо це відбувається, то громадянам потрібно обов’язково повідомляти у відповідні структури.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр освіти Оксен Лісовий. За його словами, проведення уроків в українських школах російською мовою є протизаконним.

"Звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти або обласного, мовного омбудсмена", — сказав глава міністерства.

Лісовий нагадав, що Україна має європейське майбутнє. Що стосується російської мови, то вона вже в минулому і її домінація пішла разом із розпадом СРСР.

"У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не дорога з "рускім міром". Навіщо ми тоді готуємо дітей до використання російської? — запитав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явився новий освітній додаток "Мрія". Воно буде корисним для школярів, батьків та вчителів.