Не нужно молчать: что делать, если в школе преподают на русском, министр дал совет

Министр считает, что русский язык должен исчезнуть вместе с СССР

Украинцы не должны относиться лояльно к случаям, когда в наших школах проводят уроки на русском языке. Если это происходит, то гражданам нужно обязательно сообщать в соответствующие структуры.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр образования Оксен Лисовой. По его словам, проведение уроков в украинских школах на русском языке — противозаконно.

"Обращайтесь в управление образования, городской департамент образования или областной, языковой омбудсмен", — сказал глава министерства.

Лисовой напомнил, что у Украины европейское будущее. Что касается русского языка, то он уже в прошлом и его доминация ушла вместе с распадом СССР.

"У нас нет перспективы в каких-то постсоветских реинкарнациях или каком-либо союзном государстве, где доминирует русский язык. Мы сейчас воюем за систему ценностей, которая кардинально отличается от системы ценностей Российской империи. Нам точно не по дороге с "русским миром". Для чего мы тогда готовим детей к использованию русского языка?" – задался он вопросом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появилось новое образовательное приложение "Мрія". Оно будет полезным для школьников, родителей и учителей.