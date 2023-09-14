Міносвіти України поставило крапку у скандалі із співробітником-"любителем СРСР"

Скандальні антиукраїнські висловлювання не минули безслідно

Нещодавно державний експерт МОН Андрій Василенко потрапив у скандал — причиною стала "любов посадовця до СРСР" та публічні висловлювання відповідного характеру. У міносвіти миттєво зреагували та пообіцяли, що горе-експерт за таку позицію та публічну поведінку поплатиться своєю посадою.

14 вересня міністр освіти України Оксен Лісовий повідомив, що наказ про звільнення Андрія Василенка вже підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України.

"Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні, — зазначив Оксен Лісовий. — Державна служба – це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади. Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення".

Зі слів міністра, для держслужбовця це неприйнятний рівень, по-перше, у публічних висловлюваннях, а по-друге, у світогляді. Тому в команді МІносвіти "таким людям не місце".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Міністерство освіти і науки України розпочало дисциплінарне провадження щодо свого співробітника Андрія Василенка. Причиною цього стали його висловлювання, в яких він підтримує радянську окупацію і ставить під сумнів бажання українців вийти з СРСР.