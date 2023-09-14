В Украине скандал из-за школьной формы: дети жалуются, в сети возмущаются, школа отрицает

В Украине упразднили указ об обязательной форме еще в 2019 году

В одном из лицеев Житомира дети жалуются на невыносимые условия из-за обязательной школьной формы. История стала настолько резонансной, что к обсуждению подключился образовательный омбудсмен Украины

С чего все началось

В начале сентября 2023 года учащиеся житомирского лицея №27 начали массово жаловаться на жесткий дресс-код в учебном заведении. Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский еще в 2019 году упразднил указ об обязательной форме в образовательных учреждениях.

Так, например, местные интернет-паблики наводнили сообщения, в которых заявляется о практически диктатуре со стороны директора лицея. Якобы та установила в школе жестокие правила, а за неподчинение постоянно угрожает ученикам. Жалобы звучат следующие:

В лицее нельзя никаких украшений, никакого макияжа. За пирсинг двух девушек выгнали из школы. Если прийти с распущенными косами, то можно услышать угрозы, что их отрежут. Не допускается просвет между брюками и обувью. Низ только темный, а верх только светлый. Обязателен пиджак. У мальчиков должна быть "мужская прическа" (никаких длинных волос).

Что говорят родители и руководство лицея

Обвинения звучат в адрес директрисы лицея Светланы Короткой. Она на своем посту работает уже более 40 лет. Как отмечают в сети, т.е со времен Брежнева.

Сама она, к слову, все обвинения отрицает и говорит, что дети в школу ходят "в чем хотят".

"У нас не обязательная школьная форма, у нас принят деловой стиль. Одной формы мы не имеем ни в одном классе. Во-первых, о деловом стиле у нас принято в уставе школы, во-вторых, решение родительского комитета поддерживает нас в этом. Кто в чем может, в том-то и ходит. Если, например, дети в убежище, холодно, они одевают спортивную форму и одевают теплую одежду", — заявляет директор, но при этом добавляет, что определенные требования по внешнему виду перед учащимися предъявляются"Внешний вид — требования, которые в шортах не ходят в школу и в рваных штанах. А так светлый верх, темный низ не зависимо, пиджак или кофта и так далее. Таких строгих требований по ношению формы нет. Я хочу вам сказать, что несколько случаев было в нашем микрорайоне, когда грабили девушек, женщин, снимали золотые вещи. Поэтому мы против того, чтобы дети носили золото на шее и пальцах. Мы против этого ради сохранения жизни детей и соблюдения техники безопасности. Это единственное требование, а так у нас требований по украшениям нет".

Однако, в комментарии "Суспільне Житомір" мать одной из ученинц опровергает как минимум слова директора о форме в бомбоубежище:

"Их заставляют ходить в юбках и одевать школьную форму, как она должна быть, когда в других школах разрешается более свободный стиль одежды. У нас считают нормой бежать и сидеть в юбках и чулках в школьном бомбоубежище, но для родителей это неприемлемо. Например, напрямую. родителям никто не звонит, а классный руководитель всегда делает замечание именно ребенку, я считаю, что это неправильно", — говорят родители.

Как реагируют украинцы

Весь шум вокруг дресс-кода в лицее Житомира распространился далеко за пределы области. Это тема сейчас широко обсуждается в сети и, в большинстве случаев, запрет на вольную форму одежды вызывает возмущение у комментаторов.

В частности, на защиту учеников встал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его мнению, директриса устраивает детям настоящие издевательства. Причиной этому он называет "чувство всемогущества" у руководителя образовательного учреждения. А первопричиной то, что "городской совет взял на себя функции Верховной Рады — и изменил Законы Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", отменив проведение конкурсов на должности руководителей учебных заведений. Причем это произошло не сейчас, во время полномасштабного вторжения, а еще три года назад во время пандемии, хотя никаких законных оснований для этого не было. Более того, уже есть решение суда, которое обязало городской совет устранить нарушения и проводить конкурсы. Но городской совет решение суда игнорирует".

Его, к слову, поддержали большинство комментаторов в сети.

Такого же мнения поддерживается и сооснователь "Демсокири" Виктор Трегубов. Он на своей странице опубликовал скриншот, который показывает, что в абсолютном большинстве европейских стран в школах не существует дресс-кода на государственном уровне.

Но были и те, кто считает школьную форму нормой.

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