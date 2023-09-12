В селе под Киевом в школу набрали 17 первых классов: как такое возможно

Города-спутники столицы имели свободную землю и финансовые возможности, однако пренебрегли ими

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом, которое приобрело большую популярность у квартиросъемщиков, работает только одна государственная школа. Туда на 2023-2024 учебный год набрали сразу 17 первых классов по 40 учащихся в каждом.

Хотя население села достигает почти 30 тысяч человек, там создано только одно среднее учебное заведение коммунальной формы собственности — "Софиевско-Борщаговский лицей". По данным информационной системы управления образованием, он способен принять только тысячу учеников, однако фактически в школе обучается около 3,5 тысячи детей.

По переписи 2001 года, в селе проживало около 6,5 тысяч человек, так что места для учеников хватало. Сейчас, по разным данным, его население составляет от 22 до 28 тысяч, однако местные власти не позаботились о сооружении новых государственных школ.

Это создает существенные проблемы в образовательном процессе, начиная с дефицитом педагогов и заканчивая нехваткой мест в школьном бомбоубежище.

Ситуация с переполненностью школ наблюдается и в других пригородах Киева. В соседнем селе Петропавловская Борщаговка уже в мае в местном лицее №1 не было свободного места. А при проектной мощности в 650 учащихся школа приняла 2200 детей.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, критическая ситуация в школах пригородов сложилась вследствие неконтролируемой застройки.

"Массовое строительство многоквартирных домов в пригородах длится не один десяток лет, но во время их сооружения "забывают" о возведении школ, дошкольных и внешкольных учреждений. Города-спутники Киева лишились возможности построения школ в доковидные и в довоенные времена, хотя для этого были все возможности: свободная земля и финансовые возможности. Причиной является алчность к средствам, отсутствие стратегии развития городов, отсутствие политической воли", — подчеркнул Горбачев в комментарии "Телеграфу".

Больше читайте о проблеме на сайте "Телеграф" в статье: "Первый раз в первый… "У" класс: почему школы под Киевом трещат по швам, а дети в них теряют сознание".

Напомним, что в Госслужбе качества образования не видят особых проблем с переполненностью классов в школах.