У селі під Києвом в школу набрали 17 перших класів: як таке можливо

Міста-супутники столиці мали вільну землю та фінансові можливості, однак знехтували ними

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом, яке набуло великої популярності у квартиронаймачів, працює лише одна державна школа. Туди на 2023-2024 навчальний рік набрали одразу 17 перших класів по 40 учнів в кожному.

Хоча населення села сягає майже 30 тисяч осіб, там створено лише один середній навчальний заклад комунальної форми власності — "Софіївсько-Борщагівський ліцей". За даними інформаційної системи управління освітою, він здатен прийняти лише тисячу учнів, проте фактично в школі навчається близько 3,5 тисяч дітей.

За переписом 2001 року, у селі мешкало близько 6,5 тисяч осіб, тож місця для учнів вистачало. Зараз, за різними даними, його населення становить від 22 до 28 тисяч, однак місцева влада не потурбувалася про спорудження нових державних шкіл.

Це створює суттєві проблеми в освітньому процесі, починаючи дефіцитом педагогів і закінчуючи браком місць у шкільному бомбосховищі.

Ситуація з переповненістю шкіл спостерігається і в інших передмістях Києва. У сусідньому селі Петропавлівська Борщагівка вже в травні в місцевому ліцеї №1 не було жодного вільного місця. А при проектній потужності у 650 учнів школа прийняла 2200 дітей.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, критична ситуація в школах передмість склалася внаслідок неконтрольованої забудови.

"Масове будівництво багатоквартирних будинків у передмістях триває не один десяток років, але під час їхнього спорудження "забувають" про зведення шкіл, дошкільних і позашкільних закладів. Міста-супутники Києва втратили можливості щодо побудови шкіл у доковідні та у довоєнні часи, хоча для цього були усі можливості: вільна земля та фінансові можливості. Причиною є жадібність до коштів, відсутність стратегії розвитку міст, відсутність політичної волі", — підкреслив Горбачов в коментарі "Телеграфу".

Більше читайте про проблему на сайті "Телеграф" у статті: "Перший раз у перший… "У" клас: чому школи під Києвом тріщать по швах, а діти в них втрачають свідомість".

Нагадаємо, що в Держслужбі якості освіти не бачать особливих проблем з переповненістю класів в школах.