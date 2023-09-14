Говорил "сними кастрюлю": в скандале с охранником METRO в Харькове новые подробности

Директор супермаркета связался с пострадавшей

Харьковский охранник "МЕTRO", который оскорбил журналистку Марию Уманскую и посоветовал ей "снять кастрюлю с головы" в ответ на просьбу говорить с ней на украинском языке, больше не работает в гипермаркете. Торговая сеть принесла извинения за его поведение.

Об этом Уманская сообщила на своей странице в Facebook. По её словам, она получила убеждения от охранной фирмы-подрядчика, в которой работал хам, в том, что скандальный сотрудник был уволен. Более того, его увольнение произошло с "черной меткой", означающей, что он не сможет больше работать в охранных структурах.

В компании МЕTRO в свою очередь также сообщили о прекращении сотрудничества с данным гражданином.

"Компания принесла извинения, со мной связался директор супермаркета, где происходили события. Впрочем, я считаю нужным написать заявление в полицию по статье 161 УКУ. И это будет сделано.

Также я выдержала бешеную атаку в частные сообщения и на телефон от тех, кого нельзя назвать. Поэтому в ближайшее время звонки из незнакомых номеров будут отвечать только в вотсап", — рассказывает харьковчанка.

Напомним, вечером 14 сентября по сети начало распространяться видео, где охранник в магазине МЕTRO оскорбляет посетительницу. В частности, в ходе словесной перепалки мужчина несколько раз сказал оппонентке, чтобы та "сняла кастрюлю с головы", по всей видимости, пытаясь оскорбить ее проукраинскую позицию.

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