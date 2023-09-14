Говорив "зніми каструлю": у скандалі з охоронцем METRO у Харкові нові подробиці

Директор супермаркету зв’язався із постраждалою

Харківський охоронець "МЕTRO", який образив журналістку Марію Уманську та порадив їй "зняти каструлю з голови" у відповідь на прохання говорити з нею українською мовою, більше не працює у гіпермаркеті. Торговельна мережа вибачилася за його поведінку.

Про це Уманська повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вона отримала переконання від охоронної фірми-підрядника, в якій працював хам, у тому, що скандального співробітника було звільнено. Більше того, його звільнення відбулося з "чорною міткою", що означає, що він не зможе більше працювати в охоронних структурах.

У компанії МЕTRO також повідомили про припинення співпраці з цим громадянином.

"Компанія вибачилася, зі мною зв’язався директор супермаркету, де відбувалися події. Втім, я вважаю за потрібне написати заяву в поліцію за статтею 161 ККУ. І це буде зроблено.

Також я витримала шалену атаку у приватні повідомлення і на телефон від тих, кого не можна назвати. Тому найближчим часом дзвінки з незнайомих номерів відповідатимуть лише у вотсап", — розповідає харків’янка.

Нагадаємо, ввечері 14 вересня по мережі почало ширитися відео, де охоронець у магазині МЕTRO ображає відвідувачку. Зокрема, у ході словесної суперечки чоловік кілька разів сказав опонентці, щоб та "зняла каструлю з голови", мабуть, намагаючись образити її проукраїнську позицію.

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