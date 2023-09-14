В Україні скандал через шкільну форму: діти скаржаться, в мережі обурюються, школа заперечує

В Україні скасували указ про обов’язкову форму ще 2019 року

В одному з ліцеїв Житомира діти скаржаться на нестерпні умови через обов'язкову шкільну форму. Історія стала настільки резонансною, що до обговорення долучився освітній омбудсмен України

З чого все почалося

На початку вересня 2023 року учні житомирського ліцею №27 почали масово скаржитися на жорсткий дрес-код у навчальному закладі. Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський ще 2019 року скасував указ про обов’язкову форму в освітніх закладах.

Так, наприклад, місцеві інтернет-пабліки наповнили повідомлення, в яких заявляється про практично диктатуру з боку директора ліцею. Нібито та встановила у школі жорстокі правила, а за непокору постійно погрожує учням. Скарги звучать такі:

У ліцеї не можна жодних прикрас, жодного макіяжу. За пірсинг двох дівчат вигнали зі школи. Якщо прийти з розпущеними косами, можна почути погрози, що їх відріжуть. Не допускається просвіт між штанами та взуттям. Низ тільки темний, а верх тільки світлий. Обов’язковий піджак. У хлопчиків має бути "чоловіча зачіска" (ніякого довгого волосся).

Що кажуть батьки та керівництво ліцею

Звинувачення звучать на адресу директора ліцею Світлани Короткої. Вона на своїй посаді працює вже понад 40 років. Як зазначають у мережі, тобто з часів Брежнєва.

Сама вона, до речі, всі звинувачення заперечує та каже, що діти до школи ходять "у чому хочуть".

"В нас не обов'язкова шкільна форма, в нас прийнято діловий стиль. Однакової форми ми не маємо в жодному класі. По-перше, про діловий стиль в нас прийнято у статуті школи, по-друге, рішення батьківського комітету підтримує нас у цьому. Хто в чому може, в тому і ходить. Якщо, наприклад, діти в сховищі, холодно, вони одягають спортивну форму та одягають теплий одяг", — заявляє директор, але при цьому додає, що певні вимоги на вигляд перед учнями пред’являються "Зовнішнього вигляду є вимоги, що в шортах не ходять у школу та у рваних штанах. А так світлий верх, темний низ не залежно, чи піджак, чи кофта і так далі. Таких строгих вимог щодо носіння форми немає. Я хочу вам сказати, що декілька випадків було в нашому мікрорайоні, коли грабували дівчат, жінок, знімали золоті речі. Тому ми проти того, щоб діти носили золото на шиї та пальцях. Ми проти цього заради збереження життя дітей і дотримання техніки безпеки. Це єдина вимога, а так у нас вимог щодо прикрас немає".

Проте, у коментарі "Суспільне Житомир" мати однієї з учениць спростовує як мінімум слова директора про форму у бомбосховищі:

"Їх змушують ходити у спідницях та одягати шкільну форму, як вона повинна бути, коли в інших школах дозволяється більш вільний стиль одягу. У нас вважають нормою бігти і сидіти в спідницях та панчохах у шкільному бомбосховищі, але для батьків це неприйнятно. Наприклад, напряму до батьків ніхто не телефонує, а класний керівник завжди робить зауваження саме дитині. Я вважаю, що це неправильно", — кажуть батьки.

Як реагують українці

Весь шум довкола дрес-коду в ліцеї Житомира поширився далеко за межі області. Ця тема зараз широко обговорюється в мережі і, як правило, заборона на вільну форму одягу викликає обурення у коментаторів.

Зокрема, на захист учнів став освітній омбудсмен Сергій Горбачов. На його думку, директорка влаштовує дітям справжні знущання. Причиною цього він називає "почуття всемогутності" у керівника навчального закладу. А першопричиною те, що "міська рада взяла на себе функції Верховної Ради — і змінила Закони України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту", скасувавши проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти. Причому це відбулося не зараз, під час повномасштабного вторгнення, а ще три роки тому, під час пандемії, хоча жодних законних підстав для цього не було. Більше того — вже є рішення суду, яке зобов'язало міську раду усунути порушення та проводити конкурси. Але міська рада рішення суду ігнорує.".

Його, до речі, підтримали більшість коментаторів у мережі.

Такої думки підтримується і співзасновник "Демсокири" Віктор Трегубов. Він на своїй сторінці опублікував скріншот, який показує, що в абсолютній більшості європейських країн у школах немає дрес-коду на державному рівні.

Але й ті, хто вважає шкільну форму нормою.

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