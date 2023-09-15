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Залишити не можна вигнати: чому в Одесі виник скандал навколо волонтерського центру в ліцеї

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Тая Бєлан Тая Бєлан
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Освітяни та волонтери не можуть поділити приміщення
Освітяни та волонтери не можуть поділити приміщення. Фото hostinnakhata.org

Батьки учнів обурені й готові судитися з міською владою за бездіяльність

В Одесі навколо ліцею №117 зріє скандал. Там невідомі особи вже півтора року як зайняли частину будівлі й території навчального закладу і не покидають його стіни, чим зривають освітній процес. Обурені батьки намагаються домогтися справедливості через суд, щоб забезпечити дітям нормальні умови для навчання.

Як виявилося, на початку повномасштабного російського вторгнення приміщення ліцею в центрі Одеси пристосували під волонтерський центр. І хоча така практика була поширена у багатьох містах України, подальший розвиток подій викликає багато запитань.

"Телеграф" спробував розібратися, що відбувається у стінах навчального закладу, якою є позиція батьків, освітян і депутатів, чому після поновлення занять волонтери відмовляються переміститися в інше приміщення і як "орендарі" пов'язані з оточенням міського голови.

Обурені батьки налаштовані судитися

Гуманітарний центр "Гостинна Хата" діє в стінах ліцею (у минулому – спеціалізована школа №117) за адресою Рішельєвська, 18, із 26 березня 2022 року. Тут працюють 87 волонтерів, 64 з яких – переселенці з Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Ізюма та інших міст, постраждалих від російської агресії. Центр забезпечує нужденних осіб предметами першої необхідності: продуктами, засобами особистої гігієни та побутовою хімією, одягом, посудом, іграшками, медикаментами, а також надає консультативні послуги і психологічну допомогу. Загалом організація використовує 630 кв. м приміщень ліцею і обладнала під склад та автостоянку подвірʼя навчального закладу.

Тому матір трьох учениць ліцею №117 Наталія Самодурова позивається до Одеської міськради і Департаменту освіти й науки Одеської міськради. Вона вказала на позаправовий, на її думку, характер розміщення гумцентру в навчальному закладі та свідоме порушення волонтерами санітарних і пожежних нормативів, а саме:

- розміщення продуктів у приміщеннях закладу створює максимально сприятливе середовище для множення збудників інфекцій і комах;

– у школі мешкають тварини (кішки), присутність яких у навчальному закладі прямо суперечить вимогам Санітарного регламенту та створює небезпечне освітнє середовище для дітей, що мають схильність до алергічних реакцій та психологічну несумісність із тваринами;

- невстановлені особи закрили для використання ліцеїстами туалет для дівчат на першому поверсі;

- захоплення хореографічного та фізкультурного залів позбавляє ліцеїстів можливості культурного та фізичного розвитку у стінах навчального закладу;

- невстановлені особи розвантажують гуманітарку на територію ліцею без дотримання заходів безпеки пересування вантажу;

- територія розвантаження не ізольована від дітей, не обмежена пересувним парканом чи захисною стрічкою, що створює безпосередній постійний візуальний і фізичний контакт учнів, їхніх батьків, педагогічного складу ліцею із невідомими особами (волонтерами).

Незаконне перебування в приміщенні

У позовній заяві Наталія Самодурова згадує, що згідно із Законом України "Про освіту" будь-які об'єкти освіти, не можуть використовуватися не за освітнім призначенням.

Окрім того, жінка зауважує, що документи про використання школи гуманітарним центром "Гостинна хата", які були б прийняті у встановленому законодавством порядку, відсутні. А в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про реєстрацію юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми під назвою "Гостинна хата".

Матір учениць наголошує: на противагу всім зазначеним у заяві законам, відповідачі ухиляються від належного виконання своїх обов’язків щодо ліцею. Як наслідок, місцева влада створила умови, несумісні з поняттям "безпечне освітнє середовище", допустила нецільове використання майна навчального закладу, що призвело до порушення прав учнів. Зараз навчання відбувається переважно у дистанційній формі.

На боці батьків — депутати

"Телеграф" поговорив з депутатом Одеської облради Валерієм Ославським, яки також збирається боротися за справедливість разом з учасниками навчального процесу. За його словами, суд однозначне відбудеться. Однак через те, що мер Одеси Геннадій Труханов не переймається долею ліцею, домогтися правди буде складно.

— В перші місяці війни ця організація отримала приміщення обґрунтовано, бо школа не працювала. І зараз, коли школа вже працює, волонтерський штаб відмовляється з'їжджати в інше місце. Всі запропоновані локації їм не підходять. Позиція мерії: так, вони з’їдуть, але коли — не знаємо. Відповідно, справа нікуди не рухається і це виглядає як поступове рейдерське захоплення приміщення школи у центрі міста.

Щоб ви розуміли, очолює цей штаб радник мера (ред. — Ніка Вікнянський). А мерія пропонує варіанти, які їм автоматично не підходять, — каже депутат.

фото волонтерського центру в Одесі - Гостинна хата

За його словами, далі справа буде просуватися таким чином:

— Ми подаємо до суду, наймаємо приватну структуру охорони, яка не буде допускати їх роботу і розвантаження у внутрішньому дворі школи. Також подамо ще колективний позов від батьків, окрім третьої особи (тобто ліцею. — Ред.). Судитися будемо довго і нудно, і не факт, що переможемо, — припускає депутат облради.

Він пояснив, у чому пастка ситуації: всі листи, які надсилаються до правоохоронних органів, спускаються в мерію, а там "губляться".

— Поліція навіть не приїжджає на виклики. З Офісу президента теж не реагують і спускають у мерію. Департамент освіти каже, що робить все, що в їхніх силах. І так уже пів року. Хоча по факту юридичної структури "Гостинна хата" і договору оренди навіть не існує, — розповідає депутат.

За його словами, учасники освітнього процесу будуть писати у всі міжнародні структури, які є донорами цього волонтерського фонду, щоб вони приїхали й подивилися на те, що відбувається.

Ще один момент, на який вказує Валерій Ославський — переселенці, які там працюють і отримують допомогу, розганяють міф ніби-то ліцей хоче їх просто вигнати та припинити роботу.

— Ми не хочемо припиняти роботу. Але волонтери мають допомагати, школа — навчати, і все це мусить бути в різних приміщеннях, — резюмує депутат.

Що каже мер Одеси Геннадій Труханов?

"Телеграф" звернувся до міського голови Одеси, аби дізнатися його офіційну позицію. На думку глави місцевого самоврядування, перебування команди волонтерів у школі було виправданим.

— З початком повномасштабного вторгнення рф, Одеса фактично стала центром прийняття ВПО з усього півдня України. Щоденно волонтерами та соціальними працівниками здійснювався прийом тисяч громадян, яких забезпечували житлом, харчуванням, ліками, психологічною підтримкою.

Організація діяльності центру у приміщеннях ліцею здійснювалася згідно з рішенням Одеського міського оперативного штабу з координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану від 14.03.2022 № 5/2, прийнятого через нагальну потребу організації допомоги ВПО.

Оскільки навчальний заклад очно не функціонував через відсутність укриття (бомбосховища). Я вдячний засновникам центру, волонтерам, одеситам, які фактично забезпечили перші місяці життя людей, які втратили домівки та все майно, – повідомляє Геннадій Труханов.

З усім тим, мер Одеси згоден з тим, що гуманітарний центр повинен змінити місце розташування. І цим, за словами Труханова, займаються.

— Більш ніж півтора року, маючи контакти десятків тисяч громадян, волонтери допомагали, підтримували, підставляли плече у тісній взаємодії з владою Одеси. Проте, безумовно, як тільки у закладі було облаштоване якісне укриття, для ремонту та обладнання якого з міського бюджету виділено близько 3 млн грн, найважливішим і першочерговим для мене є якісне і безпечне навчання юних одеситів.

Тому центру вже знайшли інше приміщення. Зараз його обладнують для того, щоб там могли розташовувати багатотонні вантажі, приймати людей. Найближчим часом центр переїде до цього приміщення, – обіцяє політик.

*Чи дійсно команда з волонтерського центру планує переїхати до іншого приміщення, ми дізнаємося пізніше. "Телеграф" продовжить стежити за ситуацією навколо ліцею №117.

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#Україна #Одеса #Школа #Освіта #Геннадій Труханов