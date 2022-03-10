Черновецкий оправдал агрессию путина в Украине: теперь у него могут забрать миллиарды

Экс-мер Киева Черновецкий оскандалился заявлениями о войне в Украине

Бывший мер Киева Леонид Черновецкий поддержал войну путина в Украине, которая продолжается уже 15-й день.

Об этом он заявил в Facebook.

По словам бывшего политика, рф бомбит только военные объекты, чтобы украинцы не стали "захватывать Луганск и Донецк". Также Черновецкий заявил, что путин не развязывал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов он считает "демонстрацией силы".

По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ. "Признают границы ("ЛДНР" — ред) — сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения", — написал Черновецкий.

В то время, когда в странах ЕС, США и Великобритании имущество российских сторонников путина арестовывается, пришло время и украинским властям подумать о том, чтобы ввести санкции и забрать имущество Черновецкого. А забирать есть что, пишет "Обозреватель".

Бывший политик уже много лет находится за пределами Украины, на данный момент в Грузии. Он давно переписал все свои украинские активы на своего сына Степана, а бизнесом его руководит бывший охранник Владимир Кривко.

Что принадлежит семье Черновецкого

Сервисы, в которые инвестировала деньги семья Черновецкого (по информации Forbes):

Busfor – онлайн-сервис для поиска билетов на автобусы;

Zakaz.ua – доставкa продуктов из супермаркетов;

Megogo – медиасервис для просмотра видео.

Кроме того, Степан Черновецкий инвестировал деньги в целый ряд ЖК и бизнес-центров. Некоторые из них до сих пор ему принадлежат.

ЖК Комфорт Таун;

БЦ IQ BusinessCenter;

101 Tower;

ЖК SvitloPark;

White Lines;

Edeldorf.

И это только официальные активы.

Напомним, что Леонид Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 гг. Один из соучредителей печально известной "Партии регионов". Черновецкий подозревается в незаконном строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве (ч. 2 ст. 364 УК Украины). 25 июля 2017 Генеральная прокуратура Украины получила разрешение суда на задержание Черновецкого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Уклоняется от следствия. В сентябре 2017 года объявлено в розыск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пророссийский депутат Юрий Бойко, член партии "ОПЗЖ" отказался повторять известные фразы: "путин — ху*ло" и "русский военный корабль — иди нах*й". Депутат объяснил это тем, что он не ругается.