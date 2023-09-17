"Сумуєш за рублем – ідеш за кораблем": українці в Польщі влаштували опальній Соні Стужук "теплий прийом"

Замість анонсованого тренування у парку блогерці довелося ховатися у закритому приміщенні

Опальна блогерка Софія Стужук, яка виїхала до Риги і народила там четверту дитину, планувала зустріч із фанами у Польщі. Проте українські активісти спробували зірвати захід, адже блогерка продовжує не говорити про агресора-росію, яка напала на територію України.

Як повідомляє "Телеграф", українці завадили планам Стужук. Обіцяний 16 вересня "захід, що охороняється" з фотозоною та "обіймашками" в одному з парків Варшави не відбувся.

"Думаю, ви й самі вже всі бачили. Сьогодні не хочеться нічого говорити": написала у суботу Стужук. У публікації на сторінці блогерка поділилася роликом. Замість анонсованого тренування на відкритому повітрі, як видно, пройшла невелика зустріч у закритому приміщенні.

Реакція Стужук на "теплий прийом" у Варшаві

Зустріч Стужук пішла не за планом

Так, до парку, де збирала людей Стужук, прийшли українці з активною громадянською позицією. "Сумуєш за рублем – ідеш за кораблем", "Ні блогерам, які підтримують рус*ю": йдеться на плакатах.

"Отак "велика помпезна зустріч із фотозоною у парку біля фонтану" перетворилася на закрите збіговисько вничку, де від сили було 20 людей", — зазначає в соцмережі активістка та лідерка української діаспори в Польщі Наталія Панченко.

Українці зірвали тренування Стужук у варшавському парку

Українські активісти не толерують блогерку-мовчунку

Стужук, у свою чергу, розтеклася у подяках перед невеликою кількістю людей, які були присутні на її фан-зустрічі: "Дякую всім, хто підтримав, зрозумів, хто мислить ширше, хто в принципі може мислити, а не уподібнюватися. Приймаю все, що відбувається, і йду далі”.

Хто така Софія Стужук

На сторінці 28-річної багатодітної мами Соні Стужук у Instagram 5 мільйонів підписників. На території України обліковий запис закрито. Блогерка виїхала з України після початку повномасштабної війни, вийшла заміж у Латвії за Антона Левданського й народила четверту дитину. З перших днів російського вторгнення не називала прямо росію агресором. Наприклад, на запитання "Ти за росію чи Україну?" відповідала: "За мирне небо над головою". Напередодні 24 лютого Стужук потрапила у скандал, назвавши себе "руською". У соцмережі екскиянка показує своє життя, публікації на підтримку України не розміщує, до того ж, як заявляла, повертатися до рідної країни не планує.