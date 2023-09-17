"Сумуєш за рублем – ідеш за кораблем": украинцы в Польше устроили опальной Соне Стужук "теплый прием"

Вместо анонсируемой тренировки в парке блогерше пришлось прятаться в закрытом помещении

Опальная блогерша София Стужук, которая выехала в Ригу и родила там четвертого ребенка, планировала встречу с фанами в Польше. Однако украинские активисты попытались сорвать мероприятие, ведь блогерша продолжает не говорить об агрессоре-россии, напавшей на территорию Украины.

Как сообщает "Телеграф", украинцы помешали планам Стужук. Обещанное 16 сентября "охраняемое мероприятие" с фотозоной и "обнимашками" в одном из парков Варшавы не состоялось.

"Думаю, вы и сами уже все видели. Сегодня не хочется ничего говорить": написала в субботу Стужук. В публикации на странице блогерша поделилась роликом. Вместо анонсируемой тренировки на открытом воздухе, как видно, прошла небольшая встреча в закрытом помещении.

Реакция Стужук на "теплый прием" в Варшаве

Встреча Стужук пошла не по плану

Так, в парк, где собирала людей Стужук, пришли украинцы с активной гражданской позицией. "Сумуєш за рублем – ідеш за кораблем", "Ні блогерам, які підтримують рус*ю": говорится на плакатах.

"Вот так "большая помпезная встреча с фотозоной в парке у фонтана" превратилась в закрытое сборище втихаря, где от силы было 20 человек", — отмечает в соцсети активистка и лидер украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко.

Украинцы сорвали тренировку Стужук в варшавском парке

Украинские активисты не толеруют блогершу-молчунью

Стужук, в свою очередь, растеклась в благодарностях перед тем небольшим количество людей, которые присутствовали на ее фан-встрече: "Благодарю всех, кто поддержал, понял, кто мыслит шире, кто в принципе может мыслить, а не уподобляться. Принимаю все, что происходит и иду дальше".

Кто такая София Стужук

На странице 28-летней многодетной мамы Сони Стужук в Instagram 5 миллионов подписчиков. На территории Украины аккаунт закрыт. Блогерша выехала из Украины после начала полномасштабной войны, вышла замуж в Латвии за Антона Левданского и родила четвертого ребенка. С первых дней российского вторжения не называла прямо россию агрессором. К примеру, на вопрос "Ты за россию или Украину?" отвечала: "За мирное небо над головой". Накануне 24-го февраля Стужук вовсе угодила в скандал, назвав себя русской. В соцсети экс-киевлянка показывает свою жизнь, публикации в поддержку Украины не размещает, к тому же, как заявляла, возвращаться в родную страну не планирует.