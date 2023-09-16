Опальная блогерша Стужук объявилась в Польше: украинцы намерены устроить "теплую встречу"

Кажется, желание Стужук встретиться с подписчиками в Варшаве может пойти не по ее плану

Блогерша София Стужук, которая во время полномасштабной войны выехала в Латвию и родила там четвертого ребенка, приехала в Польшу. Однако украинцы, которых немало в этой стране, не слишком рады приезду "молчуньи".

Так, в Телеграм-канале София Стужук приглашает "девчонок в Варшаве" на "тренировки и обнимашки" в субботу 16 сентября. Подчеркивает, что "мероприятие будет охраняемое, чтоб без всякого там".

Стужук пишет, что встреча начнется в 12:00 в одном из парков города. Дополнительные данные просит уточнят в личных сообщениях.

Как сообщает в Facebook активистка и лидер украинской диаспоры в Польше Наталья Панченко, Стужук намерена устроить открытое занятие в Брудновском парке, в частности, готовит фотозону возле фонтана. В переписке с блогершей уточняется: "Спасибо, что написали в Телеграм, потому что мы осторожны с теми, кто должен прийти, в связи с ситуацией".

София Стужук объявилась в Варшаве, украинцы готовятся к "теплой встречи"

На странице Стужук 5 миллионов подписчиков, правда, аккаунт закрыт на территории Украины. Блогерша показывает свою жизнь в Риге с четырьмя детьми и мужем, о военных преступлениях рф на территории Украины не рассказывает.

Пока украинские блогеры и лидеры мнений ежедневно рассказывают о зверствах российских оккупантов в Украине, Стужук молчит о войне в родной стране. Популярная мама не называет россию агрессором, а накануне полномасштабного вторжения угодила в скандал из-за причисления себя к "русским".