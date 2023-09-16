Опальна блогерка Стужук з’явилася у Польщі: українці мають намір влаштувати "теплу зустріч"

Здається, бажання Стужук зустрітися з підписниками у Варшаві може піти не за її планом

Блогерка Софія Стужук, яка під час повномасштабної війни виїхала до Латвії та народила там четверту дитину, приїхала до Польщі. Проте українці, яких чимало у цій країні, не надто раді приїзду "мовчунки".

Так, у Телеграм-каналі Софія Стужук запрошує "дівчат у Варшаві" на "тренування та обіймашки" у суботу 16 вересня. Наголошує, що "захід буде охоронятися, щоби без всякого там".

Стужук пише, що зустріч розпочнеться о 12:00 в одному із парків міста. Додаткові дані вимагає уточняти в особистих повідомленнях.

Як повідомляє у Facebook активістка та лідерка української діаспори у Польщі Наталія Панченко, Стужук має намір влаштувати відкрите заняття у Бруднівському парку, зокрема, готує фотозону біля фонтану. У листуванні з блогеркою уточнюється: "Дякую, що написали в Телеграм, бо ми обережні з тими, хто має прийти, у зв’язку із ситуацією".

Софія Стужук з’явилася у Варшаві, українці готуються до "теплої зустрічі"

На сторінці Стужук 5 мільйонів підписників, щоправда, обліковий запис закрито на території України. Блогерка показує своє життя в Ризі з чотирма дітьми та чоловіком, про військові злочини рф на території України не розповідає.

Поки українські блогери та лідери думок щодня розповідають про звірства російських окупантів в Україні, Стужук мовчить про війну у рідній країні. Популярна мама не називає росію агресором, а напередодні повномасштабного вторгнення потрапила у скандал через зарахування себе до "руських".