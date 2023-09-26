Российская ИПСО или печальная тенденция? Известный путешественник переплыл Днестр и убежал в Молдову, став кумиром уклонистов

В комментариях к посту немало одобрительных отзывов на "инструкцию" для беглецов

Пока правительство работает над новыми способами принудительного возвращения уклоняющихся от войны на Родину, у нежелающих воевать появляются новые "кумиры". Так, вот уже сутки украинцы активно обсуждают сообщение киевлянина Андрея Сапунова, который в деталях рассказал о бегстве из Украины. По словам мужчины, он незаконно пересек границу, переплыв Днестр, и сейчас скрывается от мобилизации в Молдове.

"Телеграф" выяснял, как оказалось, что уклонение от главного гражданского долга на втором году войны воспринимается частью общества как подвиг. Насколько сложна ситуация с нелегальным пересечением границы украинцами и возможно ли с этим бороться.

Российские ИПСО "отдыхают"

Как выяснилось, Андрей Сапунов – известный украинский путешественник и писатель. По результатам своих поездок он издал 10 книг и путеводителей. В последнее время блогер активно публиковал и комментировал скандальные случаи произвола в украинских ТЦК, а теперь на своей странице в Facebook оформил рассказ о побеге с Родины в виде интервью.

В нем уклонист детально "отвечал на вопрос" о своем пути к границе с Молдовой, давал "полезные советы" по способу пересечения Днестра и критиковал тех, кто обещает организовать незаконный выезд военнообязанных из Украины за деньги. По словам мужчины, они просто "наживаются на чужом горе", не давая никаких гарантий результата за немалые средства.

Свой поступок киевлянин объяснил тем, что не хочет жить в т.н. "безумии, которое происходит на территории Украины".

"Лето нынешнего года окончательно убедило, что военные действия — к сожалению, надолго, на годы. А жить всю свою жизнь в условиях военного положения, обстрелов, комендантского часа и чрезвычайной нервозности людей, которая превосходит все разумные пределы – это очень сильно действует на психику .В такой обстановке долго жить очень тяжело, откровенно говоря. Так и созрело решение уходить из Украины. И, наверное, на очень длительное время, на годы", – жалуется Сапунов.

Как ни странно, поначалу в комментариях к сомнительной "инструкции" для уклонистов появлялись в большей степени положительные отзывы и поздравления с успешным бегством, а количество подписчиков страницы за считанные часы возросло в полтора раза.

Однако по мере того, как история получала огласку, в комментариях появлялось все больше тех, кто выражал возмущение таким поступком киевлянина и даже угрожал беглецу за его кичливость предательством Родины. В результате Сапунову пришлось ограничить возможность комментирования на своей странице.

В своем рассказе уклонист отмечает, что десятки украинцев заблудились и замерзли насмерть в горах или утонули в реках, пытаясь перейти границу, однако сам он имеет опыт туризма, поэтому смог преодолеть все сложности на этом пути.

Стоит отметить, что некоторые читатели заподозрили автора поста во лжи и участии в российской информационно-психологической операции (ИПСО). В частности, сомнения в реалистичности описанных событий вызвало то, что опытный в туризме Сапунов якобы переплывал Днестр в одежде и обуви, держа в руках полиэтиленовый пакет из супермаркета, в котором были только деньги (в гривнах), паспорт и мобильный телефон (без зарядного устройства).

Несмотря на то, что россия действительно регулярно вбрасывает в наше информационное пространство фейки, направленные на дискредитацию ВСУ, подрыв доверия к украинской власти и в целом внутреннюю дестабилизацию в Украине, история Андрея Сапунова не похожа на работу спецслужб рф, говорит военный аналитик, консультант комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

"Это именно тот случай, когда украинцы сами подбрасывают дрова в печь российской пропаганды. Таких историй бегства от войны, к сожалению, достаточно. Другое дело, что крайне редко беглецы рассказывают о своем поступке. И все же, я не думаю, что россияне имеют отношение к этому, но уверен, что они воспользуются ею в своих интересах", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Не первый и не последний "герой"

За полтора года войны новости об очередных перехватах уклонистов уже не вызывают бурной реакции в обществе. Никого не удивляют задержания на границе мужчин в платьях, попытки перевозки дезертиров в багажниках авто или обнаружение заблудившихся беглецов в горах и лесах. Однако история Андрея Сапунова интересна тем, что он подробно рассказал о своем поступке, не скрывая ни личных данных, ни того, где сейчас находится.

По словам психолога Наталии Мариняк, сообщение украинца не похоже на кичливость или инструктаж для других желающих избежать мобилизации.

"Этот мужчина не пытается дать советы другим или получить признание. Он просто хочет рассказать свою историю и делится собственным опытом. Важно понимать, что каждый человек имеет право на собственный выбор — оставить или остаться. Это всегда сложное решение, и нам не следует осуждать других за их решения. Давайте признаем, что каждый из нас проходит свой собственный путь", — говорит специалист в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, несмотря на известный факт нарушения законов, перспектива привлечения Сапунова к ответственности пока туманна. По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, наказать беглеца за уклонение от военной службы и незаконное пересечение границы можно будет только после его возвращения на Родину.

Экстрадировать беглеца с территории Молдовы также будет крайне сложно. Для этого в Украине нужно начать уголовное производство, после чего в отношении нарушителя будет издан международный обвинительный акт и подан запрос на его экстрадицию из страны, в которой он находится. Но и выполнение этих условий не будет гарантировать, что власти Молдовы согласятся выдать Сапунова Украине, ведь в Европе крайне осторожно относятся к вопросу прав беженцев.

"Это дело тех стран, где находятся наши граждане. Являются ли они незаконными мигрантами, на каких условиях они находятся в той или иной стране, какое наказание за это могут понести – все это регламентируется законодательством тех стран, где они находятся. Со своей стороны Государственная пограничная служба совместно с нашими коллегами из соседних стран постоянно осуществляет меры по недопущению незаконного пересечения границы Украины как через пункты пропуска, так и вне них.

В целом с начала полномасштабного вторжения и ограничений выезда таких случаев стало больше. За это время на "зеленом" участке границы нашими сотрудниками было задержано около 15 тысяч человек, пытавшихся попасть в другие страны незаконным способом", – рассказал Андрей Демченко "Телеграфу".