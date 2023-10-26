"Меняем информацию о ВСУ на доллары": украинцев засыпали опасными сообщениями, в СБУ отреагировали

рф пытается получить информацию об украинских военных

Российские оккупанты продолжают проводить информационно-психологические операции против граждан нашей страны. Украинцам стали поступать сообщения с предложением обменять информацией о Вооруженных силах Украины на денежное вознаграждение.

О предложении "обменять информацию о ВСУ на доллары" в мессенджерах и СМС сообщили пользователи из разных уголков Украины. Для этого предлагалось перейти по ссылке на telegram-канал.

В пресс-центре Службы безопасности Украины "Телеграфу" прокомментировали факт такой рассылки. "Служба безопасности фиксирует постоянные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Подобные рассылки — один из методов проведения целенаправленных информационно-психологических операций", — подчеркнули в спецслужбе.

Пример такого сообщения

В то же время в СБУ подчеркнули, что каждая такая ИПСО находится в их поле зрения. Также там отметили, что на любую из таких операций спецслужба имеет отработанные алгоритмы реагирования и нейтрализации.

Также в СБУ призвали граждан игнорировать такие сообщения и не переходить по ссылках от сомнительных контактов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские пропагандисты вернулись к ИПСО 2014 года и пытаются посеять споры внутри украинского общества. Все чаще стал звучать нарратив о том, почему кто-то должен идти воевать, пока в военкомате сидят взяточники.