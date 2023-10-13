Как россия качает Африку: ИПСО, стипендии, купленные активисты и многие оружия

Украина имеет в странах Африки 11 посольств. К концу этого года появятся новые, обещают в МИД Украины, но пока влияние россии гораздо сильнее

россия пытается переманивать африканских студентов, которые учились в вузах Украины, но вынуждены были уехать из-за полномасштабной войны. Однако есть много случаев, когда студенты отказываются от предложенной "чести", ведь понимают, из-за кого вынуждены были прервать обучение.

За какие нитки россия дергает Африканский континент и что мы можем этому противопоставить? Телеграф с экспертами разбирался в сложном вопросе.

Президент Африканского совета в Украине Диалло Исса Садио говорит, что многие страны Африки поддерживают Украину, однако влияние россии очень мощное

" В Африке почти 70% населения — это молодежь до 30 лет, - объясняет агрессивную политику россии президент Африканского совета в Украине Диалло Исса Садио. Он констатирует: — У россии много инструментов влияния именно на них, но многие страны континента сочувствуют Украине или занимают нейтральную позицию". В Африке насчитывается 54 независимых государства и 10 зависимых территорий, поэтому однородной картины быть не может, нужно рассматривать и работать с каждой отдельно.

В свое время Советский Союз, частью которого была и Украина, мощно поддерживал страны Африки в их стремлении к независимости, помогал развивать экономику, возводить предприятия, укреплять государственность, давать образование и т.д.

"Когда Союз распался, именно россия получила всю инфраструктуру — посольства, в том числе. И молодые поколения, не знавшие историю Советского Союза, знают сегодня только россию, и думают, что все, что было сделано — сделано именно россией", — продолжает Диалло Исса Садио.

Образование всегда было мощным оружием в руках россиян. Украинцы хорошо это знают по собственному опыту

По словам президента Африканского совета, россия пользуется тем, что африканская молодежь тоже стремится получать образование за границей в престижных вузах Европы. Но гражданам таких стран, как Буркина-Фасо, Мали или Нигер получить визу и поступить в европейские вузы сложно. Зато россия открывает для них двери и с удовольствием обучает за государственные средства.

По данным Минобразования россии, на конец 2022 года там обучались 34 тысячи студентов из Африки, из которых почти 16 тысяч — граждане одного только Египта. В десятку стран, молодежь которых привлекла обучение в россии, также вошли Нигерия, Алжир, Марокко, Зимбабве, Камерун, Тунис, Конго, Ангола и Кот-д’Ивуар. Они изучают медицину, инженерию и экономику, международные отношения, менеджмент, в том числе государственный. К примеру, только в российском Институте дружбы народов учатся студенты из 54 стран Африки.

Они — будущие политические деятели, эксперты, бизнесмены: люди, которые будут иметь влияние в своей стране. И которые могут играть на стороне россии.

Кроме образования и извращения истории, россия активно склоняет на свою сторону Африку из-за поставок продовольствия и оружия.

И зерно можно превратить в оружие, как это делает россия

Очень часто в российских информационно-психологических операциях (ИПСО) используются карикатуры. Кроме того, кремль имеет своих "амбасадоров", а по факту — пропагандистов, оказывающих определенное влияние в своих странах, часто выступают в прессе, рассказывая, что путин не виноват, его якобы заставили напасть на Украину.

"россия дистрибутирует нарративы и через коммерческие медиа Северной Африки, — говорит руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Анаит Хоперия. — Государственные медиа плюс-минус пытаются держать нейтральную позицию, но поскольку частные имеют больший охват, их месседжи звучат довольно громко. Нам нужны арабоязычные и франкоязычные медиа, чтобы россияне понимали, что так просто перекрывать своим вредным влиянием всю территорию Африки не удастся».

Анаит Хоперия профессионально распознает российские ИПСО

По словам представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, Киев усиливает свое присутствие и влияние в регионе. У нас уже действуют 11 посольств, а к концу года их количество вырастет. В МИД разработана и скоро будет принята коммуникационная стратегия по преодолению информационного влияния россии в Африке. Кстати, при президентстве Реджепа Эрдогана Турция открыла более 30 посольств в странах Африки.

У Киева есть ряд преимуществ, о которых мы не должны забывать, и которые следует использовать, подчеркивает представитель МИД:

Украина в Африке не ассоциируется с угнетателями или колониальным прошлым;

Украина сама пострадала от действий российской империи как колония, а теперь от действий России;

Украина не участвовала ни в каких конфликтах на Африканском континенте, только посылала миротворцев.

Максим Субх говорит, что МИД Украины разрабатывает коммуникационную политику и работает над усилением сотрудничества и понимания Украины со странами Африки.

"Мы усиливаем сотрудничество со странами Африки, — говорит Максим Субх. — И рассматриваем разные направления возможного сотрудничества. Например, украинские предприниматели могли бы переносить свои производства в Африку, если хотят обезопасить их от войны".

Киев сегодня работает и над тем, чтобы африканские студенты, вынужденные уехать из Украины, смогли продолжить обучение там, где они хотят — в наших вузах.

Но сегодня каждый франко- и арабский пост в том же Facebook — важен. По словам Анаит Хоперии, на севере Африки в медиа и соцсетях цитируют только Зеленского, в то время как ссылки на токсичные для Украины высказывания разных российских чиновников — масса. Например, спикера Госдумы России Вячеслава Володина в Африке знают отлично, а спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука – нет. Надеемся, это только пока.

По прогнозам ООН, в 2050 году в Африке будет жить четверть человечества (2,5 млрд человек), так что борьба за этот континент будет продолжаться.