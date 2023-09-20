"Твой последний шанс": история одной российской ИПСО

Материал создан Центром стратегических коммуникаций и информационной борьбы МКИП

В конце августа — начале сентября в медиапространстве Украины и России активно распространялся анонимный видеоролик "Твой последний шанс" — призыв к военным сдаваться в плен. Это не первый пример военной ИПСО в условиях войны, подобных материалов с начала войны было уже много. Ведь они призваны ослабить военный потенциал, что является ключевой целью военной пропаганды.

Интересен же этот случай тем, что профессионально снятый ролик изначально был направлен против ВСУ: на хорошем украинском языке и с украинским контекстом украинских военнослужащих призывали сдаваться россиянам.

Но украинцы умело повернули оружие врага против него же самого: просто изменили в видео некоторые визуальные элементы (флаг на шевроне солдата) и переозвучили его на русском языке. И именно в таком виде – обращение уже к россиянам сдаваться в плен — видеоролик стал популярным в Украине. Кардинально не то, на что надеялись авторы!

Провал этой операции неожиданно привел к раскрытию ее авторства. Руководитель федерального медиахолдинга "Россия сегодня" Маргарита Симоньян публично призналась , что автором ролика "Твой последний шанс" является… российский государственный телеканал RT. Такое признание Симоньян позволило разоблачить одну из российских сетей распространения пропагандистских материалов в Украине.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности установил, какие каналы использовались для проведения данной информационно-психологической операции против украинских военных. Это важно, учитывая, что поскольку они были задействованы в этой ИПСО, то будут использоваться и в других.

Маргарита Симоньян публично призналась, что автором ролика "Твой последний шанс" является российский государственный телеканал RT

Российские нарративы в пропагандистском видео

Видео снято с учетом ключевых месседжей российской пропаганды о "непобедимой России", сопротивление которой якобы не имеет смысла.

Главный герой ролика – молодой парень, который разными способами пытался избежать мобилизации, но в конце концов оказался в рядах ВСУ.

Для деморализации украинской аудитории использовались следующие месседжи:

"украинские мужчины не хотят защищать Родину";

"в Украине тотальная коррупция";

"мобилизация проводится насильственными методами";

"мобилизуют только простых парней";

"украинское командование ценит западную технику больше жизни бойцов";

"российская армия непобедима, воевать против нее – значит погибнуть";

"единственный шанс выжить – сдаться в плен".

Для усиления эффекта использован мем о "беглецах в женских платьях", а "пушечное мясо" иллюстрирует консервная банка с тушеным мясом.

Как видео распространялось в России

Старейшей публикацией видео, которую удалось обнаружить в сети, является публикация на маленьком YouTube-канале Roscha Hacker. Обнародованный в 3:00 (по киевскому времени) 28 августа ролик за 13 дней набрал всего 679 просмотров.

Вечером 28 августа (16:25 по киевскому времени) видео появилось в анонимном Telegram-канале "Шкварка NEWS", специализирующемся на распространении антиукраинского контента. На этом канале видео собрало уже 4130 просмотров.

Одновременно с Telegram, видео начало появляться на Z-пабликах и новостных пабликах в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Первым его опубликовал милитаристский паблик "Морская пехота России" (16:34 по киевскому времени) в ВК, впоследствии – паблик "Новости и ЧП" в ОК (16:54 по киевскому времени).

Точкой отсчета массированного "разгона" видео в Telegram можно считать его публикацию на крупных Z-каналах "Шейх Тамир" и "Цифровая армия России" (17:04 и 18:10 по Киеву соответственно). Второй канал является площадкой по координации действий пользователей Telegram, задействованных в российских психологических операциях против Украины . Получая контент и задания от администраторов канала, далее пользователи сами распространяют его в соцсетях как посты или комментарии. Только на этих каналах видео получило сотни тысяч просмотров.

Динамика публикаций в Telegram и соцсетях

В течение 28 августа — 1 сентября видео опубликовал ряд российских Telegram-каналов, специализирующихся на войне в Украине:

анонимные каналы (Медведь, Повернутые в Z войне, Два майора, Силовики);

персонифицированные каналы военкоров и Z-блогеров (KotsNews, Поддубный |Z|O|V| Edition, Военкор Котенок, ZERGULIO, Colonel Cassad, Юрий Кот — Быть добру, Кирилл Федоров/Война История Оружие);

каналы ряда российских медиа (Readovka, Anna News, VZ — ВЗГЛЯД-РУ);

небольшие пролукашенковские каналы, ориентированные на белорусскую аудиторию (#МыБеларусь, Усы Тихановской, Беларуская кухня);

каналы, ориентированные на жителей Молдовы, в частности, оккупированного Приднестровья (Приднестровец, ТОТ//МОЛДОВА);

российские каналы для украинских регионов (Херсонщина сегодня, Херсонский вестник, АВДЕЕВКА RU).

Публикацию по видео разместили как минимум 95 открытых Telegram-каналов. Привлечение закрытых каналов, аналогичных каналу "Цифровая армия России", оценить сложно.

В российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" было обнаружено 69 и 29 публикаций этого видео соответственно. В его распространении участвовали:

Z-паблики (Россия навсегда, Морская пехота России, Святая Русь, Сводки ополчения Новороссии, Мы V форме.

странички оккупационных администраций (Владимир Сальдо, Администрация Херсонской области);

новостные паблики, в частности, региональные (Сейчас | Фролово, Прожектор Коми, Белгород | Мы вместе (ВК))

страницы российских медиа (Деловая газета ВЗГЛЯД (ОК), NewsFront | Новости, Взгляд (ВК));

развлекательные паблики (Невероятные факты (ИК), Интересное общение (ОК));

отдельные пользователи (с микроскопической аудиторией и охватами).

Видео также появилось на ряде российских сайтов: "ВЗГЛЯД", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "ZOV Херсон", "Боевой Листок ZOV". Последний связывают с группой сторонников Игоря Гиркина (Стрелкова), который находится в следственном изоляторе после выдвижения ему обвинений в экстремизме.

В Twitter видео было опубликовано на странице российского интернет-издания "Взгляд", которое приобщилось к распространению ролика на других площадках: в Telegram, соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

На YouTube видео размещено преимущественно на микроканалах с небольшой аудиторией. Единственным исключением является канал Sevastopol Life (161 тысяча подписчиков), которому удалось сгенерировать 10 тысяч просмотров.

Также стоит отметить канал MillerOFF (1,67 тысячи подписчиков). Ранее он демонстрировал игровые стримы, а во время полномасштабного вторжения переключился на Z-контент, в частности видео, направленные на срыв мобилизации в Украине.

Помимо публикации постов, видео распространялось путем размещения комментариев под чужими публикациями в социальных сетях и в Telegram-чатах. Удалось обнаружить 99 комментариев с этим видео, оставленных во "ВКонтакте", 14 комментариев в Twitter, а также 29 комментариев в YouTube. В остальных соцсетях количество выявленных комментариев меньше 10 в каждой.

Динамика размещения комментариев в соцсетях

В YouTube комментарии размещали в основном под видео каналов Z-направления.

Пространный текст с восхвалением авторов ролика обнародовал сайт "Украина.ру", входящий в возглавляемый Симоньян холдинг "Россия сегодня". Публикация появилась 1 сентября, уже после того, как волна распространения видео в соцсетях пошла на убыль. И после того, как украинцы разоблачили российскую ИПСО и попытались использовать ее против россиян.

Как видеоролик появился в Украине

Поскольку адресатом ролика "Твой последний шанс" был украинский военный, то главной задачей был вброс его в украинский сегмент медиапространства. Но после блокировки российских соцсетей и телеканалов (включая мимикрирующих под украинские, входивших в пул телеканалов Медведчука) возможности российских пропагандистов в Украине существенно ограничены. Поэтому они активно работают в комментариях раскрученных украинских пабликов и популярных видео в YouTube.

На этом видеохостинге Центр нашел около 30 комментариев под видео (на каналах Юрия Романенко, Николая Давидюка, 24 канала и других) со ссылками на видео или призывами искать его по запросу "твой последний шанс".

Но массового распространения таким образом ролик не получил. Фактически провалив задачу достучаться до украинской аудитории.

Зато украинская сторона неожиданно нанесла ответный удар: неизвестные авторы внесли некоторые технические изменения в ролик, кардинально изменив его суть. Так, флаг на шевроне солдата заменили российским. А сопроводительный текст изменили и начитали на русском языке. Таким образом, главным героем стал уже российский солдат, которого обмануло российское командование и которому предлагается сдаться в плен. После переозвучения на русском языке и замены шеврона на главном герое видео стало выглядеть гораздо органичнее.

29 августа о новой российской ИПСО украинцев предупредили правительственные структуры. А 31 августа уже перемонтированное и переозвученное видео опубликовали Telegram-каналы Pravda Grashchenko (в 9:24) и Проект "Хочу жить" (в 10:56). Именно в таком виде видеоролик и получил известность в украинском информационном сегменте.

Выводы

Созданное российскими пропагандистами видео для деморализации украинских военных распространялось в соцсетях преимущественно на российскую аудиторию и поэтому не выполнило свою задачу. Украинцы получили информацию об этой ИПСО уже от украинских правительственных структур, медиа и организаций, которые исследуют российскую пропаганду и противодействуют ей.

Попытки Симоньян и подконтрольных ей ресурсов дополнительно пиарить это видео выглядят как попытки придать операции дополнительный импульс. А также отчитаться за потраченные средства.

Отметим, что параллельно с Симоньян схожий проект запустила другая российская "контора". И хотя их продукт, в отличие от видео RT, оказался дерьмом изначально (иллюстрация с призывом "Сохрани свою жизнь. Выходи на связь" сделана с грамматической ошибкой), однако для его распространения пошли другим путем: сделана массовая рассылка в мессенджерах Signal, Telegram и Facebook на профили украинских активистов, военных, журналистов, дипломатов.

Эта кампания стала более заметной в украинской среде, чем от Симоньян. Хотя такой же неэффективной. Поскольку никакими игровыми видео или картинками изменить ситуацию невозможно: реальные видео с демонстративными казнями и пытками украинских военнопленных, убийство заключенных в Еленовке и другие нарушения законов и обычаев войны — наглядная антиреклама плена.

В продолжение было запущено еще одно видео: там главный нарратив – вопрос украинскому военному "за что ты умираешь?". Мол, не стоит этого делать за переписывание истории, олигархов, гонения на русскую церковь, за "Польшу, стремящуюся захватить ряд областей" и т. д. В результате имеем полный набор кремлевских штампов, но на украинском языке. Хотя для европейской части российские пропагандисты сделали еще и ролик с дубляжом на английском языке.

Публикации в Telegram

Хотя авторам всех этих кампаний не удалось продвинуть видео на украинскую аудиторию, такая активность может свидетельствовать об активизации различных структур РФ, работающих против Украины, и даже конкуренции между ними. А значит, попыток повлиять на сознание украинских военных посредством других ИПСО будет все больше.