"Твій останній шанс": історія однієї російської ІПСО

Матеріал створено Центром стратегічних комунікацій та інформаційної боротьби МКІП

Наприкінці серпня — початку вересня в медіапросторі України та Росії активно поширювався анонімний відеоролик "Твій останній шанс" ‒ заклик до військових здаватися в полон. Це не перший приклад воєнної ІПСО в умовах війни, подібних матеріалів з початку війни було вже багато. Адже вони покликані послабити військовий потенціал, що є ключовою метою воєнної пропаганди.

Цікавий же цей випадок тим, що професійно знятий ролик початково був направлений проти ЗСУ: гарною українською мовою і з українським контекстом українських військовослужбовців закликали здаватися росіянам.

Але українці вміло обернули зброю ворога проти нього ж самого: просто змінили в відео деякі візуальні елементи (прапор на шевроні солдата) та переозвучили його російською мовою. І саме в такому вигляді ‒ звернення вже до росіян здаватися в полон — відеоролик став популярним в Україні. Кардинально не те, на що сподівались автори!

Провал цієї операції несподівано призвів до розкриття її авторства. Керівниця федерального медіахолдингу "Россия сегодня" Маргарита Симоньян публічно зізналася , що автором ролика "Твій останній шанс" є… російський державний телеканал RT. Таке визнання Симоньян дозволило викрити одну з російських мереж поширення пропагандистських матеріалів на Україну.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки встановив, які ж канали використовувалися для проведення даної інформаційно-психологічної операції проти українських військових. Це важливо з огляду на те, що оскільки вони були задіяні в цій ІПСО, то будуть використовуватися і в інших.

Маргарита Симоньян публічно зізналася, що автором ролика "Твій останній шанс" є російський державний телеканал RT

Російські наративи у пропагандистському відео

Відео знято з урахуванням ключових меседжів російської пропаганди про "непереможну Росію", спротив якій нібито не має сенсу.

Головний герой ролика ‒ молодий хлопець, який різними способами намагався уникнути мобілізації, але врешті-решт опинився в лавах ЗСУ.

Для деморалізації української аудиторії використовувалися такі меседжі:

"українські чоловіки не хочуть захищати Батьківщину";

"в Україні тотальна корупція";

"мобілізація проводиться насильницькими методами";

"мобілізують лише простих хлопців";

"українське командування цінує західну техніку більше за життя бійців";

"російська армія непереможна, воювати проти неї ‒ означає загинути";

"єдиний шанс вижити ‒ здатися в полон".

Для підсилення ефекту використано мем про "втікачів у жіночих сукнях", а "гарматне м’ясо" ілюструє бляшанка з тушкованим м’ясом.

Як відео поширювалося в Росії

Найстарішою публікацією відео, яку вдалося виявити в мережі, є публікація на маленькому YouTube-каналі Roscha Hacker. Оприлюднений о 3:00 (за київським часом) 28 серпня ролик за 13 днів набрав всього 679 переглядів.

Увечері 28 серпня (16:25 за київським часом) відео з’явилося в анонімному Telegram-каналі "Шкварка NEWS", що спеціалізується на поширенні антиукраїнського контенту. На цьому каналі відео зібрало вже 4130 переглядів.

Одночасно з Telegram, відео почало з’являтися на Z-пабліках і новинних пабліках у російських соцмережах "ВКонтакте" і "Одноклассники". Першим його опублікував мілітаристський паблік "Морская пехота России" (16:34 за київським часом) у ВК, згодом ‒ паблік "Новости и ЧП" в ОК (16:54 за київським часом).

Точкою відліку масованого "розгону" відео в Telegram можна вважати його публікацію на великих Z-каналах "Шейх Тамир" і "Цифровая армия России" (17:04 і 18:10 за київським часом відповідно). Другий канал є майданчиком з координації дій користувачів Telegram, які задіяні в російських психологічних операціях проти України . Отримуючи контент і завдання від адміністраторів каналу, далі користувачі самі розповсюджують його у соцмережах, як пости чи коментарі. Лише на цих каналах відео отримало сотні тисяч переглядів.

Динаміка публікацій у Telegram і соцмережах

Протягом 28 серпня — 1 вересня відео опублікувала низка російських Telegram-каналів, що спеціалізуються на війні в Україні:

анонімні канали (Медведь, Повёрнутые на Z войне, Два майора, Силовики);

персоніфіковані канали воєнкорів і Z-блогерів (KotsNews, Поддубный |Z|O|V| Edition, Военкор Котенок, ZERGULIO, Colonel Cassad, Юрий Кот — Быть добру, Кирилл Федоров / Война История Оружие);

канали низки російських медіа (Readovka, Anna News, VZ — ВЗГЛЯД-РУ);

невеликі пролукашенківські канали, орієнтовані на білоруську аудиторію (#МыБеларусь, Усы Тихановской, Беларуская кухня);

канали, орієнтовані на мешканців Молдови, зокрема, окупованого Придністров’я (Приднестровец, ТОТ//МОЛДОВА);

новостворені російські канали для українських регіонів (Херсонщина сегодня, Херсонский вестник, АВДЕЕВКА RU).

Публікацію з відео розмістили як мінімум 95 відкритих Telegram-каналів. Залучення закритих каналів, аналогічних каналу "Цифровая армия России", оцінити важко.

У російських соцмережах "ВКонтакте" і "Одноклассники" було виявлено 69 та 29 публікацій цього відео відповідно. У його розповсюдженні брали участь:

Z-пабліки (Россия навсегда, Морская пехота России, Святая Русь, Сводки ополчения Новороссии, Мы V форме. МВД РОСГВАРДИЯ ВОЕННЫЕ (ВК), НОД (Освободим Отечество от гнёта Америки) (ОК));

сторінки окупаційних адміністрацій (Владимир Сальдо, Администрация Херсонской области);

новинні пабліки, зокрема, регіональні (Сейчас | Фролово, Прожектор Коми, Белгород | Мы вместе (ВК))

сторінки російських медіа (Деловая газета ВЗГЛЯД (ОК), NewsFront | Новости, Взгляд (ВК));

розважальні пабліки (Невероятные факты (ВК), Интересное общение (ОК));

окремі користувачі (з мікроскопічною аудиторією і охопленнями).

Відео також з’явилося на низці російських сайтів: "ВЗГЛЯД", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "ZOV Херсон", "Боевой Листок ZOV". Останній пов’язують з групою прибічників Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який наразі перебуває у слідчому ізоляторі після висунення йому обвинувачень у екстремізмі.

У Twitter відео було оприлюднено на сторінці російського інтернет-видання "Взгляд", яке долучилося до розповсюдження ролика на інших майданчиках: у Telegram, соцмережах "ВКонтакте" і "Одноклассники".

На YouTube відео розміщено переважно на мікроканалах з невеликою аудиторією. Єдиним виключенням є канал Sevastopol Life (161 тисяча підписників), якому вдалося згенерувати 10 тисяч переглядів.

Також варто відзначити канал MillerOFF (1,67 тисяч підписників). Раніше він демонстрував ігрові стріми, а під час повномасштабного вторгнення переключився на Z-контент, зокрема, відео, спрямовані на зрив мобілізації в Україні.

Крім публікації постів, відео розповсюджувалося шляхом розміщення коментарів під чужими публікаціями у соціальних мережах та у Telegram-чатах. Вдалося виявити 99 коментарів з цим відео, які було залишено у "ВКонтакте", 14 коментарів у Twitter, а також 29 коментарів у YouTube. У решті соцмереж кількість виявлених коментарів менше 10 у кожній.

Динаміка розміщення коментарів у соцмережах

В YouTube коментарі розміщували здебільшого під відео каналів Z-спрямування.

Розлогий текст із вихвалянням авторів ролика оприлюднив сайт "Украина.ру", що входить до очолюваного Симоньян холдингу "Россия сегодня". Публікація з’явилася 1 вересня, вже після того, як хвиля поширення відео у соцмережах пішла на спад. І після того, як українці викрили російську ІПСО і спробували використати її проти росіян.

Як відеоролик з'явився в Україні

Оскільки адресатом ролика "Твій останній шанс" був український військовий, то головним завданням було вкидання його в український сегмент медіапростору. Але після блокування російських соцмереж і телеканалів (включно із мімікруючими під українські, що входили в пул телеканалів Медведчука) можливості російських пропагандистів в Україні суттєво обмежені. Тому вони активно працюють в коментарях розкручених українських пабліків та популярних відео в YouTube.

На цьому відеохостингу Центр знайшов близько 30 коментарів під відео (на каналах Юрія Романенка, Миколи Давидюка, 24 каналу та інших) з посиланнями на відео чи закликами шукати його за запитом "твій останній шанс".

Але масового поширення в такий спосіб ролик не отримав. Фактично, проваливши завдання достукатись до української аудиторії.

Натомість українська сторона несподівано завдала удару у відповідь: невідомі автори внесли деякі технічні зміни до ролика, кардинально змінивши його суть. Так, прапор на шевроні вояка замінили на російський. А супровідний текст змінили і начитали російською мовою. Таким чином головним героєм став вже російський вояк, якого обмануло російське командування і якому пропонується здатись в полон. Після переозвучення російською та заміни шеврона на головному герої відео стало виглядати значно органічніше.

29 серпня про нову російську ІПСО українців попередили урядові структури. А 31 серпня вже перемонтоване і переозвучене відео опублікували Telegram-канали Pravda Grashchenko (о 9:24) і Проект "Хочу жить" (о 10:56). Саме в такому вигляді відеоролик і набув розголосу в українському інформаційному сегменті.

Висновки

Створене російськими пропагандистами відео для деморалізації українських військових поширювалося в соцмережах переважно на російську аудиторію і тому не виконало своєї задачі. Українці отримали інформацію про цю ІПСО вже від українських урядових структур, медіа та організацій, що досліджують російську пропаганду та протидіють їй.

Спроби ж Симоньян та підконтрольних їй ресурсів додатково піарити це відео виглядають як спроби надати операції додатковий імпульс. А також відзвітуватися за витрачені кошти.

Зазначимо, що паралельно із Симоньян схожий проєкт запустила інша російська "контора". І хоча їх продукт, на відміну від відео RT, виявився лайном від початку (ілюстрація із закликом "Збережи своє життя. Виходь на зв’язок" зроблена з граматичною помилкою), проте для його поширення пішли іншим шляхом: здійснена масова розсилка у месенджерах Signal, Telegram та Facebook на профілі українських активістів, військових, журналістів, дипломатів.

Ця кампанія стала більш помітною в українському середовищі, ніж від Симоньян. Хоча так само неефективною. Оскільки ніякими ігровими відео чи картинками змінити ситуацію неможливо: реальні відео з демонстративними стратами та катуваннями українських військовополонених, вбивство в’язнів в Оленівці та інші порушення законів і звичаїв війни є наочною антирекламою полону.

В продовження було запущено ще одне відео: там головний наратив — питання українському військовому "за що ти помираєш?". Мовляв, не варто цього робити за переписування історії, олігархів, гоніння на російську церкву, за "Польщу, яка прагне захопити низку областей" тощо. В результаті маємо повний набір кремлівських штампів, але щирою українською мовою. Хоча для європейської частини російські пропагандисти зробили ще й ролик із дубляжем англійською мовою.

Хоча авторам усіх цих кампаній не вдалося просунути відео на українську аудиторію, така активність може свідчити про активізацію різних структур РФ, які працюють проти України, та навіть конкуренцію між ними. А значить, спроб вплинути на свідомість українських військових через інші ІПСО буде все більшим.

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