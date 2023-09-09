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"Дуже сильний страх": мольфар розкрив, яка карма доганяє симоньян за брудну пропаганду

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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маргарита симоньян розплачується за свою брехню Новина оновлена 09 вересня 2023, 09:44
маргарита симоньян розплачується за свою брехню. Фото Скріншот відео

Пропагандистка по повній відхоплює за свою мерзенну брехню

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв, який розповів про інтим президента росії володимира путіна з симоньян, розкрив, як російська пропагандистка відхоплює по повній програмі за свою мерзенну брехню.

Ясновидець в ефірі програми "Ранок у великому місті" заявив, що у маргарити симоньян є очевидні труднощі, які будуть посилюватися і чинити на неї все більший тиск, і в цьому випадку медична допомога не може розв'язати проблему, оскільки страх не можна просто так подолати.

"Гроші не допоможуть їй позбутися гнітючого стану. У неї щось відбувається зі здоров’ям та нервовою системою. Бачу, що у неї з’явився дуже сильний страх", — сказав мольфар.

Гордєєв також наголосив, що пропагандистка продовжуватиме працювати на кремль, поширюючи пропаганду через телебачення. "Бачу, що вона дуже багато на себе взяла і з цим багатством не впорається", — заявив ясновидець.

Раніше Максим Гордєєв розповів, що у пропагандиста володимира соловйова виникли проблеми зі здоров’ям, включаючи тяжкі психологічні стани. За його словами, головний рупор кремля зараз має багато грошей, але душі вже ні.

Теги:
#Пропаганда #Астрологія #Маргарита Симоньян