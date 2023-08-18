Все пропало? Хто і чому розганяє "зраду" про контрнаступ на Заході і як це закінчити

Контрнаступ ЗСУ був від самого початку складним завданням

Український інформаційний простір успішно відбивається від російських ІПСО (Інформаційно-психологічні спецоперації), чого не скажеш про Захід.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" колишній командир штурмової роти у 24-му окремому батальйоні ЗСУ "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він зазначив, що з тривогою спостерігає про те, що відбувається у західних медіа.

"Мені здається, що там іде успішна ІПСО і насадження тези про невдалий український наступ. І особливо це видно по США, де 90% публікацій саме з таким меседжем. Це вже суцільний хор, в якому першу скрипку грають видання, орієнтовані на ліве крило демократичної партії — Washington Post та New York Times. І ця кампанія виглядає невипадковою, тим більше, що вони почали "ховати" наш наступ рівно через два тижні після його початку", — говорить він.

На його думку, контрнаступ ЗСУ був з самого початку настільки складним завданням, що армії НАТО з таким ресурсом, як у ЗСУ, і зовсім би його не починали.

"Небо повністю не закрите і там перевага росіян у 10-12 разів. Навіть за бронетехнікою, яку нібито нам насипали. Так, нам її пообіцяли з розрахунку приблизно на дві американські дивізії. Хотілося б побачити, як вони проривають фронт завдовжки 1500 кілометрів. А доїхало ще менше, ніж пообіцяли: у розрахунку на штат однієї американської механізованої бригади. З такими ресурсами ми пішли у бій", — наголошує Дикий.

Проте Україна не мала вибору і наші воїни пішли в атаку, а в цей час підключилася найпотужніша російська ІПСО.

"Починається хор, що ЗСУ фронт не прорвали, російська оборона тримається, значить, це вже переходить в затяжну фазу, давайте заморожувати", — сказав військовий.

Дикий констатував, що в інформаційному плані ми не змогли переламати російську ІПСО, а тепер, наголосив він, єдиний шанс це зробити — на фронті.

"Якщо ми вийдемо до Азовського моря, картина зміниться, зокрема, і в ЗМІ", — вважає аналітик.

Детальніше про війну, мобілізацію та інше ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Євгена Дикого "Телеграфу" під назвою "Байден не підписувався на повну перемогу України над росією": інтерв'ю з військовим експертом Євгеном Диким, ч.II".

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