Війна — день 619: росія готує сильні обстріли, а з США долітають тривожні новини

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 4 листопада 2023 року. Україна отримала новий потужний пакет військової допомоги від США, але разом із ним і тривожні новини, — незабаром допомогу можуть скоротити через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування. І це в той час, коли російські окупанти готують серйозні обстріли критичної інфраструктури взимку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряні сили України повідомляють про ракету, яка спочатку летіла у бік Миргорода, а потім змінила напрям на Ніжин. Повітряна тривога оголошена для Чернігівської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так. За даними авторів, ворог мав успіх біля Першотравневого (Куп’янський напрямок) та Старомайорського (Запорізький напрямок).

Карта бойових дій в Україні 04.11.2023

Про те, що відбувалося 1 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 616: ЗСУ мають успіхи на півдні, а окупанти посилюють тиск на сході

Інформацію за 2 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 617: ЗСУ тиснуть на двох напрямках, а окупанти посилюють обстріли

З даними за 3 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 618: росія активізувала дрони, а Україна готується до важкої зими