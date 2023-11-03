Військова допомога США Україні: у Байдена зробили тривожну заяву

Криза у Конгресі вже вплинула на поставки Україні

Сполучені Штати почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні. Причиною цього стала ситуація у Конгресі навколо подальшої підтримки Києва.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Reuters. За її словами, такий крок було зроблено для того, щоб розтягнути надання підтримки Україні.

Вона повідомила журналістам, що США мають намір продовжити можливість підтримувати Україну якомога довше. Це має тривати поки Конгрес обговорює законопроект про нову допомогу.

У вівторок, 2 жовтня, Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів. Законопроект про допомогу Ізраїлю без згадки України підтримали 226 членів палати, проти голосувало 196.

Своєю чергою президент США Джо Байден раніше пообіцяв накласти вето на цей документ. Він пропонував, підтримати пакет допомоги на 106 мільярдів доларів, який би, зокрема, включав допомогу Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів, а також допомогу Україні на суму 61,4 мільярда доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Вона передаватиметься із власних запасів Пентагону. Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, розмір нової допомоги становитиме 125 мільйонів доларів у грошовому еквіваленті.