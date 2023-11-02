"F-16 вже не такі корисні": Залужний зробив сумне зізнання

Повільність поставок озброєння — справжня проблема для України

Винищувачі F-16 зараз стали менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist. За його словами, експериментальна версія російської ракетної системи ППО С-400 може досягати далі міста Дніпро. У зв’язку з цим винищувачі F-16, які все ще обіцяють поставити Україні, вже стали менш корисними для оборони нашої країни.

"Зброя, яку Україні передають західні партнери, втрачає свою корисність через повільність у постачанні представників західних країн. Завдяки цим затримкам росія встигає швидше вдосконалювати свої озброєння", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Зараз жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однаково технологічно оснащена. Це нагадує події Першої світової війни. За його словами, за п’ять місяців контрнаступу Україна змогла просунутися лише на 17 км. Своєю чергою росія дев’ять місяців воювала навколо Бахмута, щоб "взяти місто розміром 6 на 6 км".

Раніше "Телеграф" публікував переклад статті видання The Economist авторства головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У ній він написав тому, чому війна перейшла в стан позиційної та про те, як вивести її із цього положення.