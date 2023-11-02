"Красивого прорыва не будет": Залужный объяснил, как выйти из тупика на фронте

Ситуация на фронте зашла в тупик. Сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, так как одинаково технологически оснащена. Это напоминает события Первой мировой войны.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью журналу "The Economist". По его словам, за пять месяцев контрнаступления Украина смогла продвинуться лишь на 17 км. В свою очередь рф девять месяцев воевала вокруг Бахмута, чтобы "взять город размером 6 на 6 км".

"Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — сказал он.

Валерий Залужный считает, что без сочетания новых технологий Украине грозит затяжная окопная война. Она может истощить украинское государство.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", — отметил главком.

Он также призвал к инновациям в сфере БПЛА, РЭБ, противоартиллерийских средств и оборудования для разминирования, в том числе и роботизированные решения.

"Мы должны использовать силу, заложенную в новых технологиях", – подчеркнул генерал.

Также Валерий Залужный сказал, что хотя задержка поставок вооружения Украине от Запада вызывает разочарование, однако это не является основной причиной затруднительного положения в нашей стране.

"Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению", — объяснил главнокомандующий.

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