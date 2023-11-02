"F-16 уже не так полезны": Залужный сделал грустное признание

Медлительность поставок вооружения — настоящая проблема для Украины

Истребители F-16 сейчас стали менее полезны для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. По его словам, экспериментальная версия российской ракетной системы ПВО С-400 может достигать дальше города Днепр. В связи с этим, истребители F-16, которые все еще только обещают поставить Украине, уже стали менее полезными для обороны нашей страны.

"Оружие, которое Украине передают западные партнеры, теряет свою полезность из-за медлительности в поставках представителей западных стран. Благодаря этим задержкам Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения", — отметил Залужный.

Напомним, в этом же интервью Залужный сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, так как одинаково технологически оснащена. Это напоминает события Первой мировой войны. По его словам, за пять месяцев контрнаступления Украина смогла продвинуться лишь на 17 км. В свою очередь рф девять месяцев воевала вокруг Бахмута, чтобы "взять город размером 6 на 6 км".

Ранее "Телеграф" публиковал перевод статьи издания The Economist авторства главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ней он написал том, почему война перешла в состояние позиционной и о том, как вывести ее из этого положения.