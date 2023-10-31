Новий спікер Конгресу США створює неприємності для України: у Білому Домі вже відреагували

Він пропонує виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів

Республіканська більшість Палати представників на чолі з новим спікером Майком Джонсоном, як він і заявляв раніше, внесла окремий план допомоги лише Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів. Він відкинув пропозицію Білого дому на $106 млрд, до яких входила і допомога Україні.

Про внесення законопроєкту щодо допомоги Ізраїлю без України повідомив Bloomberg. До нього не лише не входить допомога Україні та Тайваню, як пропонував президент США Джо Байден, але також там немає і гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази та Ізраїлю, про яку просив Білий дім.

Джонсон пропонує виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів. Кошти мають отримати за рахунок урізання підписаного президентом Джо Байденом Закону про зниження інфляції. Голосування за цей законопроєкт має відбутися 2 листопада, Джонсон уже обговорив його із Байденом.

"Відділення коштів для України від популярнішої допомоги Ізраїлю створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу країні в її контрнаступі проти росії, особливо якщо республіканці в Палаті представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування для України", – йдеться у публікації.

Зазначається, що пакет Палати представників включає 4 мільярди доларів на ізраїльський "Залізний купол" та "Прощу Давида", виготовлені компаніями Rafael Advanced Defense Systems та RTX. Ще 1,2 мільярда доларів направлять на розробку ізраїльської оборонної системи "Залізний промінь" для протидії ракетам малої дальності.

Своєю чергою адміністрація Байдена після внесення окремого законопроєкту за допомогою Ізраїлю за рахунок асигнувань Податкової служби США дорікнула республіканцям з Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр наголосила, що такий підхід приречений на провал, повідомляє "Укрінформ".

"Політизація наших інтересів національної безпеки — це приречена на провал справа. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та спілок протягом наступних років", — зазначила вона.

Представниця Білого дому нагадала про "тверду згоду" обох партій у Конгресі, що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань безневинних людей у Газі, і це безпосередньо відповідає інтересам нацбезпеки США. Також, за її словами, "є тверда згода обох партій у питанні, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній президент США Дональд Трамп зізнався, що загрожував країнам Європи залишити їх без захисту, якщо на них нападе росія. Тоді його підтримали оплесками.

Нагадаємо, експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від перезапуску роботи Конгресу у ракурсі ризиків та можливостей для України. Думки традиційно розділилися: Конгрес обрав нового спікера: чи загрожує Україні перетворення на розмінну монету США