Трамп визнав, що не захищатиме Європу від путіна: його підтримали оплесками

Експрезидент часто критикував Європу через недостатні витрати на оборону.

Колишній президент США Дональд Трамп зізнався, що загрожував країнам Європи залишити їх без захисту, якщо на них нападе росія.

Як повідомляє Bild, на передвиборчому мітингу в штаті Айова Трамп згадав випадок під час своєї каденції, коли під час одного із самітів із європейськими лідерами погрожував, що США не їх захищатимуть.

"Пам’ятаю, як глава однієї країни встав і сказав: "Скажіть, якщо росія атакує мою країну, вас там не буде?" Правильно, це я й маю на увазі, я не захищатиму вас і даватиму грошей", — сказав експрезидент під оплески натовпу.

Він додав, що після цього до бюджету НАТО надійшли "сотні мільйонів доларів". При цьому на ці слова вже відреагували у демократичній партії, де наголосили, що такі заяви можуть вказувати на зв’язки Трампа із кремлем.

Варто зазначити, що за часів свого правління колишній президент неодноразово критикував європейські країни НАТО, зокрема Німеччину, за те, що ті не підтримують оборонні витрати на потрібному рівні. Через це він навіть погрожував перекинути американський військовий контингент із Німеччини до Польщі.

При цьому, під час цього мітингу не обійшлося й без конфузу. Так Трамп ще раз заявив, що Угорщина має спільний кордон не лише з Україною, а й з росією.

"Вікторе Орбан, хтось колись чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з росією", — сказав Трамп.

Цікаво те, що раніше Трамп називав Орбана лідером Туреччини, однак це помилку не виправляє, оскільки Туреччина не має спільного кордону ні з Україною, ні з росією.