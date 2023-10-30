Трамп признал, что не будет защищать Европу от путина: его поддержали аплодисментами

Экс-президент часто критиковал Европу за недостаточные расходы на оборону

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что угрожал странам Европы оставить их без защиты, если на них нападет россия.

Как сообщает Bild, на предвыборном митинге в штате Айова Трамп вспомнил случай во время своей каденции, когда во время одного из саммитов с европейскими лидерами пригрозил, что США не будут их защищать.

"Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если россия атакует мою страну, вас там не будет?" Правильно, это я и имею в виду, я не буду вас защищать и давать денег", — сказал экс-президент под аплодисменты толпы.

Он добавил, что после этого в бюджет НАТО поступили "сотни миллионов долларов". При этом на эти слова уже отреагировали в демократической партии, где отметили, что такие заявления могут указывать на связи Трампа с кремлем.

Стоит отметить, что во время своего правления бывший президент неоднократно критиковал европейские страны НАТО, в частности Германию, за то, что те не поддерживают оборонные расходы на нужном уровне. Из-за этого он даже грозил перебросить американский воинский контингент из Германии в Польшу.

При этом во время этого митинга не обошлось без конфуза. Так Трамп еще раз заявил, что у Венгрии есть общая граница не только с Украиной, но и с россией.

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с россией", — сказал Трамп.

Любопытно то, что раньше Трамп называл Орбана лидером Турции, однако это ошибку не исправляет, так как у Турции нет общей границы ни с Украиной, ни с россией.